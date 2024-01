Rio Grande do Sul Defesa Civil confirma a segunda morte causada pelo temporal no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Corpo de motoboy desaparecido foi encontrado em Porto Alegre Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou neste sábado (20) que as chuvas que atingiram o Estado na última semana provocaram uma segunda morte. O corpo foi encontrado em Porto Alegre.

A vítima é um motoboy que estava desaparecido desde o temporal de terça-feira (16). Na ocasião, a capital sofreu com alagamentos, rajadas de vento, queda de árvores e interrupção do fornecimento de energia elétrica em diversos bairros.

No início da semana, um óbito havia sido reportado na cidade de Cachoeirinha, localizada na região metropolitana de Porto Alegre. A marquise de um supermercado caiu sobre um homem em situação de rua que tentava se proteger da chuva. Ele não resistiu aos ferimentos.

A tempestade que atingiu grande parte do Estado do Rio Grande do Sul na noite de terça-feira afetou mais de 13,9 mil pessoas. Ao todo, 51 municípios reportaram ocorrências de danos.

Alerta do Inmet

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas no nordeste do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. O aviso é válido até a manhã deste domingo (21). Há possibilidades de rajadas de vento de até 60 km/h e queda de granizo.

