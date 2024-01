Grêmio De virada, Grêmio perde por 2 a 1 para o Caxias em estreia no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Partida ocorreu no estádio Centenário, em Caxias do Sul Foto: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias Foto: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias

A primeira impressão deixada pelo Grêmio não foi boa. Debaixo de chuva, o Tricolor estreou com derrota no Campeonato Gaúcho para o Caxias, por 2 a 1, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, neste sábado (20).

Entre os três reforços contratados pelo Tricolor, apenas o goleiro Marchesín não fez sua estreia. Soteldo iniciou como titular e foi o responsável pelas principais jogadas ofensivas, enquanto Dodi entrou durante o segundo tempo.

Apostando na bola aérea, o Grêmio não demorou para abrir o placar no Centenário. Logo aos seis minutos, Gustavo Martins, que já havia assustado no lance anterior, aproveitou cruzamento de Reinaldo e cabeceou no canto do goleiro.

Principal reforço até aqui, Soteldo infernizou a zaga grená pelo lado esquerdo e terminou o primeiro tempo como a principal arma ofensiva tricolor. Foram dos seus pés que saiu o cruzamento para JP Galvão perder uma boa oportunidade.

O Caxias voltou mais ligado do intervalo e buscou o empate aos 15 minutos. Vitor Feijão chutou, a bola explodiu na trave e sobrou para Tomas Bastos completar de cabeça. A virada veio aos 31. Álvaro aproveitou falha de Rodrigo Ely e bateu na saída de Caíque.

Nos minutos finais, o Grêmio jogou com um a mais depois que o lateral-direito Matheus Rocha fez falta em Soteldo e recebeu o segundo amarelo. Na pressão. Nathan Fernandes e Reinaldo pararam no goleiro Fabian Volpi, mas o Caxias segurou a vitória.

O jogo

A equipe do técnico Renato Portaluppi iniciou o duelo pressionando os adversários. Mesmo com muita disputa no meio-campo nos primeiros instantes, foi o Tricolor quem conseguiu levar perigo aos 4 minutos, quando Franco Cristaldo cobrou uma falta e Gustavo Martins apareceu no segundo poste para desviar de cabeça, mas a bola saiu raspando a trave esquerda.

Do outro lado, o Caxias tentou responder praticamente de imediato, com um lance de Álvaro, que se lançou em velocidade e cruzou na área, mas a defesa gremista cortou.

Mas dominando a maior parte das ações da partida, foram os gremistas quem largaram em vantagem: aos 7 minutos de bola rolando, após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Gustavo Martins apareceu novamente na pequena área e desviou de cabeça, desta vez, sem chances para o goleiro adversário – a bola morreu no canto esquerdo.

O Caxias chegou por duas vezes seguidas aos 14’, a primeira com Álvaro e depois, com Robinho, mas ambos lances foram para fora. Quatro minutos depois, os donos da casa tiveram uma chance em cobrança de falta, da intermediária, pela direita, mas Caíque saiu muito bem e fez a defesa.

Já a equipe gremista seguiu buscando controlar o jogo e próximo dos 20’, ameaçou com Soteldo, que invadiu a área, driblou a marcação e cruzou na medida para JP Galvão, mas o desvio de cabeça acabou indo para fora.

A equipe adversária criou a melhor chance aos 34’, quando Elyeser pegou a sobra de um bate-rebate na área e finalizou muito bem, para Caíque operar grande defesa, impedindo o que poderia ser o gol de empate. Cinco minutos depois, novamente o goleiro gremista salvou com grande defesa de um desvio de cabeça de Vitor Feijão.

Segundo tempo

O Tricolor voltou pressionando os adversários logo no início do segundo tempo. A primeira chance saiu após um escanteio curto, que Reinaldo acionou Cristaldo, que fez um cruzamento na área, mas JP Galvão acabou dividindo com a marcação e a bola saiu pela linha de fundo.

Quando o relógio marcava 7 minutos, os gremistas ameaçaram com Nathan Fernandes, que recebeu o passe, invadiu a área, mas acabou caindo ao dividir com o defensor adversário. Em resposta, Vitor Feijão recebeu na esquerda e chutou de longe, tentando descontar para os donos da casa, mas sem sucesso.

Insistindo no ataque, desta vez, Soteldo sofreu uma falta na esquerda, próximo a grande área. Na cobrança, Franco Cristaldo cobrou a meia altura e a zaga cortou o lance, aos 12’. Já a equipe da serra começou a impor mais o seu jogo e conseguiu ameaçar por vezes seguidas. Tanto pressionou que três minutos depois conseguiu igualar o marcador. O empate aconteceu depois de um chute que explodiu na trave e Tomas Bastos apareceu na pequena área para mandar de cabeça para o fundo das redes.

Passados 20′, o Caxias chegou novamente com Galvan, que recebeu um passe, ajeitou e arriscou em direção a meta, mandando para fora, para sorte tricolor.

O Grêmio buscou reagir e voltou a equilibrar um pouco a partida. Seis minutos depois, chegou ao ataque com Nathan acionando Soteldo, que fez boa jogada individual, passou pela marcação e fez um cruzamento, mas Alisson afastou.

Mas o Caxias conseguiu buscar a virada com Álvaro, aos 31’. O atacante ganhou da marcação gremista e conseguiu mandar para as redes, invertendo o placar no Estádio Centenário.

Na tentativa de reverter o marcador, o Tricolor e ameaçou com Reinaldo, que invadiu a área e chutou, mas a bola acabou indo para fora. Soteldo também tentou pelo lado, cruzou, mas Alisson bloqueou e impediu a sequência do lance. Já na risca da grande área, o venezuelano teve outra oportunidade em cobrança de falta, mas mandou em cima da barreira.

A melhor chance de empatar a partida na reta final do duelo saiu de uma jogada entre Besozzi, Fabio e Nathan Fernandes, mas o goleiro da equipe da serra operou grande defesa. No rebote, Reinaldo ainda finalizou forte, mas a bola saiu à esquerda da meta.

Com o resultado, os gremistas não pontuam na rodada e voltam suas atenções para o jogo diante do São José, na quarta-feira (24), na Arena.

