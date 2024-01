Mundo Governo da Argentina cancela benefícios sociais de mais de 27 mil pessoas

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











De acordo com o Ministério do Capital Humano, economia para a administração federal será de 2 bilhões de pesos Foto: Reprodução Economia de Javier Milei para a administração federal será de 2 bilhões de pesos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo de Javier Milei anunciou neste sábado (20) que cancelou benefícios sociais de mais de 27 mil pessoas por irregularidades em programas relacionados à empregabilidade.

Segundo anunciou o Ministério do Capital Humano, foram detectados 27.208 planos do “Potenciar Trabajo” e 12 planos do “Potenciar Empleo” com “incompatibilidades”.

Houve verificação de todos os titulares dos programas, analisando se cumpriam os requisitos necessários para receberem os benefícios. Ainda de acordo com a pasta, serão economizados mais de 2 bilhões de pesos.

Segundo o governo, o “Potenciar Trabajo” tem como objetivo “contribuir para a melhoria do emprego e a geração de novas propostas produtivas através do desenvolvimento de projetos socioprodutivos, sociocomunitários, sociolaborais e de conclusão educacional”.

https://www.osul.com.br/governo-da-argentina-cancela-beneficios-sociais-de-mais-de-27-mil-pessoas/

2024-01-20