Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre permanece em alerta para retorno da chuva nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











No Arroio Dilúvio, trecho da ciclovia desmoronou na segunda-feira. (Foto: Divulgação/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após uma pausa na chuva ao longo desta terça-feira (5), a Defesa Civil de Porto Alegre continua a monitorar áreas com risco de transbordamento na Zona Sul e ilhas do Guaíba, bem como arroios em outras áreas da cidades. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê o retorno, a partir desta quinta, das precipitações que castigaram o Estado nos últimos dias.

As temperaturas, por sua vez, prosseguem em queda nos próximos dias desta semana. Os termômetros da Região Metropolitana devem registrar mínima de 10°C e máxima de 23°C.

Integrada por representantes de órgãos municipais e estaduais, a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae) acompanha as atualizações em tempo real e atua na prevenção e preparação de ações em caso de eventos meteorológicos extremos. Os trabalhos incluem treinamento permanente e prontidão de equipes, dentre outras medidas.

Outra medida em curso é a divulgação de alertas e orientações. No foco da medida estão sobretudo comunidades que habitam áreas de risco. Em caso de dúvidas ou situações de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone gratuito 199, ao passo que o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS) tem como contato o número 193.

Desmoronamento

Um trecho de 25 metros do talude (encosta lateral) do Arroio Dilúvio, que cruza vários bairros ao longo da avenida Ipiranga, foi interditado na segunda-feira (4) próximo à Silva Só (bairro Santa Cecília), sentido Bairro-Centro. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), parte do solo desabou por causa da chuva.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) isolou o local. “É importante que os ciclistas e condutores dobrem a atenção para evitar os sinistros de trânsito. Os agentes de fiscalização e a central de controle monitoram a circulação e orientam os usuários”, ressalta o diretor-presidente da autarquia, Pedro Bisch Neto.

Esse é o segundo segmento da estrutura a desmoronar em menos de dois meses, por causa da chuva. Na noite de 12 de julho, o mesmo ocorreu nas imediações da rua São Luiz (bairro Santana), no sentido Centro-Bairro, motivando interdição por parte da prefeitura. Ninguém se feriu. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) já iniciou a reconstrução.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/defesa-civil-de-porto-alegre-permanece-em-alerta-para-retorno-da-chuva-nesta-quinta-feira/

Defesa Civil de Porto Alegre permanece em alerta para retorno da chuva nesta quinta-feira

2023-09-05