Porto Alegre Defesa Civil emite alerta para temporais em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











No caso de emergência, a população deve telefonar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193) Foto: Anselmo Cunha/PMPA No caso de emergência, a população deve telefonar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193). (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para o risco de chuvas intensas nesta quinta-feira (26), com possibilidade de fortes rajadas de vento e queda de granizo na cidade.

Os temporais podem provocar transtornos no trânsito e na rotina da população da Capital. No caso de emergência, as pessoas devem ligar para a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Segundo a Defesa Civil, durante os temporais, a população deve evitar transitar nas ruas; abrigar-se em locais seguros; manter-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias; não entrar em alagamentos; ter atenção especial no trânsito e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre