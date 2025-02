Porto Alegre Defesa Civil emite alerta preventivo para chuvas intensas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Há previsão de pancadas de chuva de moderada à forte intensidade. Foto: Cesar Lopes/PMPA Há previsão de pancadas de chuva de moderada à forte intensidade. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo para chuva intensa com vigência entre o meio-dia de domingo (16) e as 18h de segunda-feira (17). De acordo com dados do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) e da Catavento Meteorologia, são esperados acumulados de chuva na ordem de 85 milímetros durante o período, o que pode causar alagamentos e deslizamentos em áreas de risco. Para reduzir impactos, a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) manterá equipes mobilizadas para atendimento à população e ações emergenciais.

A previsão do tempo para os próximos dias indica variação nas condições climáticas. Esta sexta-feira, 14, é dia de sol entre nuvens, com máxima de 29°C e ventos Sudeste/Leste de 18 quilômetros por hora. No sábado, 15, a manhã será de sol, mas a partir da tarde há aumento de nuvens e previsão de chuva de até 10 milímetros, com temperaturas entre 22°C e 32°C e ventos de 15 quilômetros por hora. No domingo, 16, o tempo começa com sol entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde, podendo acumular até 50 milímetros.

As temperaturas ficarão entre 24ºC e 30ºC, com ventos de Noroeste. Já na segunda-feira, 17, o dia será nublado, com temperaturas entre 23ºC e 27ºC e precipitação acumulada de 35 milímetros. Os ventos soprarão de Oeste/Noroeste a 15 quilômetros por hora.

Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e se mantenha afastada de áreas alagadas, arroios e rios. Moradores de regiões de risco devem buscar abrigo seguro ou recorrer aos locais disponibilizados pela prefeitura. Também é importante manter distância de postes, árvores e placas de sinalização, que podem ser derrubadas pelos ventos.

2025-02-14