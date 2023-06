Rio Grande do Sul Defesa Civil incentiva cultura de prevenção para minimizar riscos de desastres

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Sala de Situação é especializada na análise de informações obtidas por meio de radares, satélites e estações meteorológicas Foto: Gustavo Mansur/Secom Foto: Gustavo Mansur/Secom

O governo do Estado mantém uma central especializada na análise das informações obtidas por meio de radares, satélites e estações meteorológicas, para elaborar boletins diários e emitir, sempre que necessário, avisos de eventos extremos.

Desde 2015, a Sala de Situação é referência no monitoramento e previsão das condições hidrometeorológicas do Rio Grande do Sul e presta, juntamente com o Codec (Centro de Operações da Defesa Civil), um importante serviço à sociedade.

Os alertas são enviados diretamente para o celular das pessoas cadastradas no serviço de SMS 40199 e publicados no site da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, bem como nas redes sociais institucionais.

O chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, destaca a função preventiva dos alertas. “A cultura de prevenção deve ser estimulada sempre, por todos os meios disponíveis, em todos os âmbitos da sociedade. O 40199 é uma importante ferramenta, sem custo, que pode auxiliar na proteção das pessoas. Portanto, ressaltamos sempre a importância de sua difusão”, afirmou.

A Defesa Civil incentiva àqueles que ainda não se cadastraram a realizar o procedimento e passar a receber todos os avisos e alertas, porque essa medida pode se tornar um importante aliado na prevenção e mitigação de desastres naturais.

“O alerta deve ser observado pela população para evitar danos materiais e, especialmente, perdas humanas. O Estado cumpre o seu papel de informar e, por isso, orientamos a população que faça o cadastro, nos auxiliando nesse processo, reforçando o nosso slogan de que ‘Defesa Civil somos todos nós’”, completou Boeira. O serviço de alerta é gratuito e basta realizar o cadastro para receber as informações.

O caminho até a emissão do alerta

A Sala de Situação e o Codec funcionam na sede da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Concentrados no mesmo espaço físico, esses órgãos trabalham de maneira articulada.

A Sema (Sala de Situação é vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) e repassa ao Codec os avisos que colaboram para a emissão de alertas para todas as regiões do Estado.

O Codec funciona 24 horas por dia, contando com o trabalho de militares que se revezam no monitoramento. A equipe da Sala de Situação trabalha em regime de plantão 24/7 e é formada por meteorologistas e hidrólogos, os quais utilizam modelos meteorológicos desenvolvidos para a produção das previsões.

Além de boletins diários, são elaborados documentos semanais e mensais, que fornecem os subsídios técnicos necessários para tomadas de decisão. Com o uso de diversas tecnologias, a Sala de Situação avalia, por exemplo, o nível dos rios, a ocorrência de chuvas e a incidência de ventos em todas as regiões do Estado.

Os serviços executados pela Sala de Situação se inserem no contexto amplo do Sistema de Gestão Integrada de Desastres, atuando, entre outras frentes, na prevenção e mitigação de eventos extremos, como inundações, enxurradas e estiagens.

Quando são identificadas condições que ofereçam risco, a Sala de Situação envia a informação ao Codec, que monta o mapa e o texto que deverão compor o alerta. As coordenadorias regionais de Proteção e Defesa Civil também são avisadas e repassam as informações aos coordenadores municipais dos locais incluídos no âmbito do alerta, que são responsáveis pelo compartilhamento e para que a informação chegue aos moradores de cada município.

Os alertas sempre são emitidos entre 6h e 22h, priorizando o horário de maior atividade da população, para que a informação atinja o seu objetivo. Eles devem conter informações essenciais e o tempo de vigência, que pode ser estendido conforme as atualizações da Sala de Situação.

Eventualmente, a Defesa Civil Nacional também produz alertas, que são recebidos pela Defesa Civil Estadual, analisados pela Sala de Situação e replicados, seguindo-se o mesmo fluxo dos alertas regionais. Em âmbito federal, disponibiliza-se um serviço na ferramenta WhatsApp para envio de alertas e orientações de autoproteção à população.

Alertas antes de ciclone

Antes do ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul em 15 de junho, os sistemas de monitoramento e de alerta da Defesa Civil Estadual operaram em plenas condições.

A Defesa Civil encaminhou diversas mensagens via SMS à população, publicou avisos em suas redes sociais e, ainda na quinta-feira (15), enviou comunicados à imprensa, a fim de potencializar a capilaridade e o alcance de sua comunicação.

No início da semana, a previsão indicava a passagem de uma frente fria pelo Estado, com posterior formação do ciclone extratropical e expectativa de intensidade no litoral sul catarinense.

Na quarta-feira (14), conforme o sistema foi evoluindo e ganhando intensidade, a Sala de Situação enviou aviso prevendo volumes elevados de chuva, bem como rajadas de vento e transtornos associados (enxurradas e deslizamento), no Nordeste e Leste gaúchos, incluindo a Região Metropolitana. Devido à persistência das chuvas, foi produzido e publicado nas mídias sociais um vídeo dando ênfase para o risco de inundação, enxurrada e deslizamentos.

Na quinta-feira, com a intensificação do fenômeno, a Defesa Civil iniciou os envios de SMS e o disparo de avisos por canais diversos, incluindo mídias sociais e imprensa.

