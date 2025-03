Política Defesa de ex-assessor de Bolsonaro nega que monitorar o ministro Alexandre de Moraes seja “ilegal”

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Na peça, os advogados também questionam a capacidade de Moraes ser relator do caso no STF. Foto: Gustavo Moreno/STF

A defesa do coronel da reserva Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, alegou que o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não foi feito de forma ilegal. Os advogados de Câmara respondem, na data limite, à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a suposta trama golpista, organizada após a eleição presidencial de 2022.

“O que há de ilegal em fazer pesquisas através de fontes abertas, entenda-se: Google, telefonemas, agendas públicas?”, disse a equipe do coronel na resposta.

Na peça, os advogados também questionam a capacidade de Moraes ser relator do caso no STF. Para eles, ou o ministro “se considera vítima” e, dessa forma, não poderia julgar a denúncia de forma imparcial, “ou já se deixa de lado essa incoerência de usar a expressão de monitoramento, vez que se reconhece que o correto é acompanhamento por fontes abertas/Google”.

Além disso, a defesa acompanha a alegação dos advogados de Bolsonaro e do ex-ministro Braga Netto, de que não há acesso a todos os documentos necessários. Segundo a equipe de Câmara, “aparelhos de telefonia móvel apreendidos na última fase da operação, que deu ensejo à denúncia, não constam na relação disponibilizada em cartório”.

Outras solicitações para retirar o relator do caso já foram negadas pelo presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso.

“Ou essa eminente Relatoria se considera vítima e se dá por impedido de julgar o feito ou deixa de lado essa incoerência de usar a expressão de ‘monitoramento’ vez que se reconhece que o correto é ‘acompanhamento por fontes abertas'”, diz o documento.

A defesa do coronel criticou ainda a peça da PGR, por considerar a denúncia “genérica e indeterminada”. Segundo a PGR e a Polícia Federal (PF), Câmara era o responsável por passar informações sobre a agenda e deslocamentos de Moraes ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Em delação, Cid revelou que o ex-presidente pediu o monitoramento de Moraes por desconfiar de uma reunião entre ele e o então vice, Hamilton Mourão (Republicanos), enquanto ambos estavam em São Paulo. O monitoramento se deu no contexto do plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de Moraes, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice Geraldo Alckmin (PSB).

Câmara trabalhou com Bolsonaro tanto durante seu governo como depois, como um dos assessores que o ex-presidente tem direito. Ele deixou o cargo em outubro de 2023. Com informações dos portais de notícias CNN Brasil e O Globo.

2025-03-06