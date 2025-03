Mundo “Esqueceram o que aconteceu com Napoleão”, diz Putin após fala de Macron

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

A resposta de Putin acontece um dia após o presidente francês, Emmanuel Macron, ter chamado a Rússia de ameaça à Europa

O presidente russo Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (6) que “algumas pessoas se esqueceram do que aconteceu com Napoleão”. Putin estava se referindo ao imperador francês que marchou com seu exército pela Rússia e entrou em Moscou em 1812, mas foi forçado a uma retirada desesperada de inverno com perda massiva de vidas.

A resposta de Putin acontece um dia após o presidente francês, Emmanuel Macron, ter chamado a Rússia de ameaça à Europa e levantado a ideia de colocar outros países europeus sob o guarda-chuva nuclear da França.

“Ainda há pessoas que querem voltar aos tempos de Napoleão, esquecendo como tudo terminou”, expressou o líder do Kremlin em comentários televisionados, sem mencionar Macron pelo nome.

Ainda nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, informou que a retórica nuclear do presidente francês representava uma ameaça à Rússia. O Kremlin também descartou as propostas europeias de enviar forças de paz para a Ucrânia.

“É claro que isso é uma ameaça” contra a Rússia, apontou Sergei Lavrov a repórteres. “Ao contrário de seus antecessores, que também queriam lutar contra a Rússia, Napoleão, Hitler, o Sr. Macron não age com muita elegância, porque pelo menos eles disseram sem rodeios: ‘precisamos conquistar a Rússia, precisamos derrotar a Rússia’.”

Para Moscou, o discurso foi extremamente confrontacional e ficou claro que Macron quer que a guerra na Ucrânia continue, enquanto o ministro das Relações Exteriores do presidente Vladimir Putin pontuou que o discurso representava uma ameaça contra os russos.

“Notas de chantagem nuclear são claramente ouvidas no discurso de E. Macron. As ambições de Paris de se tornar a ‘patrona’ nuclear de toda a Europa, explodiram abertamente, fornecendo a ela seu próprio ‘guarda-chuva nuclear’, quase para substituir o americano. Desnecessário dizer que isso não levará ao fortalecimento da segurança da própria França ou de seus aliados”, declarou o governo russo.

Em discurso à nação na quarta-feira (5), Macron afirmou que a Rússia era uma ameaça à Europa, Paris poderia discutir a extensão de seu guarda-chuva nuclear a aliados e que ele realizaria uma reunião de chefes do exército de países europeus dispostos a enviar tropas de manutenção da paz para a Ucrânia após um acordo de paz.

A Ucrânia e o Ocidente dizem que Putin está envolvido em uma apropriação de terras no estilo imperial na Ucrânia e prometeram várias vezes derrotar a Rússia, que atualmente controla pouco menos de 20% da Ucrânia, incluindo a Crimeia e uma parte do leste e do sul do país. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

“Esqueceram o que aconteceu com Napoleão”, diz Putin após fala de Macron

