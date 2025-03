Brasil Rodovias federais registram 83 mortes em acidentes de trânsito durante o Carnaval

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em relação ao número de feridos, foram 1.315 este ano. (Foto: Divulgação/PRF) Em relação ao número de feridos, foram 1.315 este ano. (Foto: Divulgação/PRF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao longo dos seis dias de Operação Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou redução no número de mortos e feridos e também de acidentes de trânsito quando comparados ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (6) pela corporação, em Brasília.

Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, foram contabilizados 83 óbitos em rodovias federais contra 88 no carnaval de 2024 – uma redução de 5,7%. Em relação ao número de feridos, foram 1.315 este ano contra 1.552 no ano passado – uma queda de 15,3%. Já os sinistros somaram 1.150 em 2025 e 1.243 em 2024 – uma redução de 7,5%.

Apesar das campanhas de conscientização e do reforço na fiscalização, 2.732 condutores foram autuados no Carnaval deste ano por misturar álcool e direção. Ao todo, 128 foram detidos por embriaguez ao volante – 10,34% a mais que em 2024, quando 116 motoristas foram flagrados dirigindo após ingerir bebida alcoólica.

Outras condutas irregulares também foram alvo da operação, incluindo a falta do uso do cinto de segurança (6.818 infrações), a falta do uso de cadeirinha ou dispositivo para retenção de crianças (1.089 autuações), ultrapassagens indevidas (7.704) e veículos em excesso de velocidade (53.676).

De acordo com o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, cerca de 3 mil policiais atuaram, por dia, em rodovias federais durante o período de carnaval deste ano. Segundo ele, foi feito um estudo prévio para determinar pontos de maior ocorrência de acidentes em todo o país – cerca de 150 foram identificados.

“Dentro deles, fizemos o que a gente chama de mobiliar o trecho”, disse, ao explicar que a estratégia consiste em ampliar o número de policiais nessas localidades. Oliveira destacou, entretanto, a necessidade de mudança de comportamento dos condutores, já que, nos trechos onde não há polícia presente, as infrações voltam a acontecer.

“A responsabilidade no trânsito não é exclusiva de nenhum órgão que trabalha com fiscalização. Ela é necessariamente compartilhada”, avaliou.

“Enquanto a gente não tiver uma real mudança de comportamento dos condutores, esse número de letalidade no trânsito não vai ter uma mudança real”, concluiu.

Rio Grande do Sul

Durante os seis dias de operação, a PRF registrou sete mortes em sinistros nas rodovias federais do Rio Grande Sul. Destas, cinco ocorreram em colisões frontais. Em comparação com a operação de 2024, a PRF registrou três mortes a mais. Os acidentes com mortes estão associados a fatores humanos, como ultrapassagens em local proibido, excesso de velocidade e falta de atenção do motorista.

Foram registrados 86 acidentes durante os seis dias de operação no Estado, resultando em 88 pessoas feridas. No carnaval do ano passado, foram 95 acidentes, com 137 pessoas feridas e quatro mortes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/rodovias-federais-registram-83-mortes-em-acidentes-de-transito-durante-o-carnaval/

Rodovias federais registram 83 mortes em acidentes de trânsito durante o Carnaval

2025-03-06