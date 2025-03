Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul lidera o ranking nacional de abertura de empresas

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











De acordo com o relatório oficial, foram constituídos 83.602 novos empreendimentos no terceiro quadrimestre de 2024. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil De acordo com o relatório oficial, foram constituídos 83.602 novos empreendimentos no terceiro quadrimestre de 2024. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul foi o Estado com maior número de empresas abertas no terceiro quadrimestre (setembro a dezembro) do ano passado. A informação consta em relatório publicado pelo governo federal, por meio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Memp).

De acordo com o relatório oficial, foram constituídos 83.602 novos empreendimentos no período. O número é 4,1% superior ao contabilizado do quadrimestre anterior e também ficou 17,5% acima do desempenho dos últimos quatro meses do ano anterior.

O Estado ocupa, ainda, o segundo lugar dentre as unidades federativas com menor tempo necessário à abertura de uma empresa: no terceiro quadrimestre de 2024, a espera era de nove horas – cerca de três horas a menos que a média do terceiro quadrimestre de 2023.

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), presidida pela advogada Lauren Momback Mazzardo, primeira mulher à frente da autarquia em 147 anos de fundação, conta com diversos projetos idealizados em parceria com o governo gaúcho e outras instituições, como o Tudo Fácil Empresas (TFE), ferramenta que possibilita a abertura de empresas em até 10 minutos, de forma gratuita e sem burocracia.

Já implementado em 61 municípios gaúchos, o objetivo é abranger mais 436 até o final de 2026, totalizando 497 cidades. Com o Tá Na Mão Empresas, novos negócios podem ser abertos por meio do WhatsApp. Com o funcionamento destas duas plataformas, o RS é um exemplo na desburocratização, sendo um facilitador para que o ambiente de negócios se torne ainda mais favorável para quem deseja empreender.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-lidera-o-ranking-nacional-de-abertura-de-empresas-2/

Rio Grande do Sul lidera o ranking nacional de abertura de empresas

2025-03-06