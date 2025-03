Rio Grande do Sul Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Hipnos para combater o contrabando de cigarros no RS

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Os investigados poderão responder por crimes de contrabando, associação criminosa e falsidade ideológica, além de eventuais delitos tributários. Foto: PF/Divulgação Os investigados poderão responder por crimes de contrabando, associação criminosa e falsidade ideológica, além de eventuais delitos tributários. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), a segunda fase da Operação Hipnos, com o objetivo de aprofundar as investigações em torno de um grupo especializado no contrabando de cigarros estrangeiros e no uso de documentos falsificados para ocultar a real origem e destino das mercadorias.

As investigações começaram após a apreensão, em dezembro de 2023, de um carregamento irregular na BR-158 contendo 15 mil maços de cigarros paraguaios. A carga, transportada por uma empresa de frete, estava registrada em nome de pessoas falecidas.

A análise de documentos e comunicações entre os envolvidos revelou novos integrantes do esquema criminoso, além de indícios da participação de gestores de empresas de transporte no planejamento e execução do contrabando.

Na ação desta quinta, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, nas cidades de Lajeado (1), Bom Retiro do Sul (1) e Santo Ângelo (2), expedidos pela Justiça Federal de Santa Maria/RS, visando coletar mais provas sobre a estrutura da associação criminosa. Os alvos incluem residências e sedes de empresas possivelmente envolvidas na logística do transporte ilegal.

Os investigados poderão responder por crimes de contrabando, associação criminosa e falsidade ideológica, além de eventuais delitos tributários.

