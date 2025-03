Esporte Neymar retorna à Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Neymar, fora da Seleção desde outubro de 2023 por lesões, volta a ser chamado. Foto: Divulgação/CBF Neymar, fora da Seleção desde outubro de 2023 por lesões, volta a ser chamado. (Foto: Divulgação/CBF) Foto: Divulgação/CBF

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta quinta-feira (6) a lista de convocados para defender a Seleção Brasileira nos duelos contra Colômbia e Argentina, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, nos dias 20 e 25 de março. Neymar, fora da Seleção desde outubro de 2023 por lesões, volta a ser chamado.

Os jogadores se apresentam no dia 17 de março, em Brasília, palco do confronto com a Colômbia pela 13ª rodada das Eliminatórias.

O Brasil está em quinto lugar na classificação das Eliminatórias, com 18 pontos. As seis primeiras seleções avançam de forma direta para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos EUA, Canadá e México. A sétima colocada disputa a repescagem.

O primeiro jogo do Brasil na próxima Data Fifa será às 21h45min do dia 20 de março, quinta-feira, no Mané Garrincha. Depois, às 21h do dia 25 de março, terça-feira, a Seleção enfrenta a Argentina no Monumental, casa do River Plate.

Veja a lista

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Defensores: Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos);

Atacantes: Estevão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid).

