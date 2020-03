Mundo Defesa de Ronaldinho Gaúcho pede prisão domiciliar para o ex-jogador e o irmão no Paraguai

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Ex-jogador de futebol (E) e o irmão estão presos de forma preventiva no Paraguai enquanto corre a investigação sobre a documentação falsa que eles apresentaram no país Foto: Ministério Público Paraguai/Reprodução Ex-jogador de futebol (E) e o irmão estão presos de forma preventiva no Paraguai enquanto corre a investigação sobre a documentação falsa que eles apresentaram no país. (Foto: Ministério Público Paraguai/ Reprodução) Foto: Ministério Público Paraguai/Reprodução

Os representantes legais de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão Ronaldo de Assis pediram nesta segunda-feira (09) para que os dois sejam transferidos para prisão domiciliar no próprio Paraguai.

A defesa precisará mostrar que ele vai permanecer no país e, além disso, tem dinheiro para quitar eventuais multas, segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público do Paraguai.

A Justiça deve dar uma resposta ao pedido em até 48 horas. A ideia é transferir os dois para um imóvel em Assunção. Em um segundo momento, os advogados tentariam um outro recurso, para que Ronaldinho e Assis possam voltar ao Brasil.

Ronaldinho e Assis foram detidos na quarta-feira (04) após chegar a Assunção e estão presos de maneira preventiva no país vizinho. Eles são processados, por enquanto, por uso de documentos paraguaios irregulares. A prisão preventiva pode durar até seis meses.

O promotor Osmar Legal – que atua no processo em que Ronaldinho Gaúcho e de Roberto de Assis, irmão do ex-jogador, são investigados por uso de passaportes falsos no Paraguai – afirmou no domingo (08) que os dois também são investigados por outros crimes.

Foi ele quem pediu, no sábado (07), a manutenção da prisão dos brasileiros, alegando “risco de fuga e que o Brasil não extradita seus cidadãos”. Na tentativa de transformar o caso em prisão domiciliar, a defesa alegou que Assis tem um problema no coração e precisa de cuidados médicos.

