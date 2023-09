Rio Grande do Sul Definida a lista sêxtupla do Ministério Público para vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

O TJ-RS submeterá três nomes ao governador, responsável pela escolha final. (Foto: Arquivo/TJ-RS)

Nesta segunda-feira (25), o Conselho Superior do Ministério Público gaúcho (MP-RS) definiu a lista sêxtupla de candidatos à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), na cota reservada a membros da Promotoria.

Agora o Judiciário reduzirá a nominata a três opções, para escolha final do governador. O chefe do Executivo estadual terá então os 20 dias subsequentes como prazo para se decidir.

A sessão foi presidida pelo procurador-geral de Justiça do Estado, Alexandre Saltz. Dentre os 11 membros do MP-RS que se apresentaram para a disputa, foram escolhidos os seguintes nomes:

– David Medina da Silva.

– Débora Regina Menegat.

– Fernando Calil de Freitas.

– Luiz Cláudio Ari Pinheiro de Mello.

– Synara Jacques Butteli Göelzer.

– Veleda Maria Dobke.

O procedimento está previsto no artigo nº 94 da Constituição Federal. Um quinto dos membros dos Tribunais Estaduais (TJ) e Tribunais Regionais Federais (TRF) deve ser composto por membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira e de advogados com notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

OAB-RS

Já na seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS), as inscrições para a lista sêxtupla da entidade estarão abertas no período de 6 de outubro a 6 de novembro. O processo é realizada no setor de Protocolo – rua Washington Luiz nº 1.110 (Centro Histórico de Porto Alegre) ou por correspondência registrada, seguida de aviso por e-mail a respeito do envio.

(Marcello Campos)

