Porto Alegre Definida a ordem dos desfiles do Carnaval 2024 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

Participaram do sorteio 18 agremiações, oito do grupo Prata e dez do Ouro. Foto: Cesar Lopes/PMPA

O sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba do Carnaval 2024 de Porto Alegre, no Complexo Cultural do Porto Seco, foi realizado, na noite desta quarta-feira (14), no Salão Nobre do Paço Municipal. Os desfiles estão marcados para os dias 23 (sexta-feira) e 24 de fevereiro (sábado).

A atividade foi acompanhada pelo prefeito Sebastião Melo e dirigentes da União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa), União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (Uecgapa) e das escolas.

Para Melo, o desafio coletivo é trabalhar para entregar uma edição ainda melhor no ano que vem. “O Carnaval é uma de tantas manifestações populares e culturais da nossa cidade. Por ser a mais legítima delas, precisa de uma atenção especial do poder público.”

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, afirmou que o Executivo Municipal está priorizando o Carnaval e realizando uma série de melhorias visando a qualificação do evento. “Temos que trabalhar com antecedência para garantir um excelente espetáculo”, ressaltou.

O presidente da Uespa, Cleber Tavares, disse que o fato do sorteio ser realizado no Paço Municipal significa a importância do evento para a prefeitura e a cidade. A presidente da Uecgapa, Kelly Ramos, destacou a grande expectativa com a festa popular e a necessidade de vencer os desafios para organização e realização do evento.

Participaram do sorteio 18 agremiações, oito do grupo Prata e dez do Ouro. Este foi o primeiro evento do calendário oficial do Carnaval 2024 de Porto Alegre.

Ordem dos desfiles

23 de fevereiro

– 20h – União da Tinga.

– 21h – Império da Zona Norte.

– 22h – Academia de Samba Praiana.

– 23h – Samba Puro.

– 0h – Copacabana.

– 1h10 – Bambas da Orgia.

– 2h20 – Imperatriz Dona Leopoldina.

– 3h30 – Fidalgos e Aristocratas.

– 4h40 – Acadêmicos de Gravataí.

24 de fevereiro

– 20h – Império do Sol.

– 21h – Protegidos de Princesa Isabel.

– 22h – Filhos de Maria.

– 23h – Unidos da Vila Mapa.

– 0h – Unidos de Vila Isabel.

– 1h10 – União da Vila do IAPI.

– 2h20 – Estado Maior da Restinga.

– 3h30 – Imperadores do Samba.

– 4h40 – Realeza.

