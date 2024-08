Geral “Dei o meu melhor a vocês por 50 anos”, diz o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discurso com tom de adeus

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Bident foi a atração principal da noite de abertura da Convenção Nacional Democrata. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atração principal da noite de abertura da Convenção Nacional Democrata, na segunda-feira (19), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que há um mês seria a grande estrela do evento, usou seu discurso no encerramento do primeiro dia como uma forma de despedida e, ao mesmo tempo, para reforçar ao endosso que já havia dado para a vice-presidente Kamala Harris – desta vez perante correligionários, apoiadores e os holofotes de todo país. Em um dos trechos mais marcantes, o mandatário afirmou ter dado o seu melhor pelos EUA.

Biden encerrou seu discurso ao tom de quem já está vislumbrando o fim de seu mandato, afirmando que cometeu muitos erros ao longo de sua carreira, “mas dei o meu melhor a vocês por 50 anos”, declarou. “Como muitos de vocês, dei meu coração e alma à nossa nação, e fui abençoado um milhão de vezes em troca no apoio ao povo americano”, disse o presidente.

“Eu já fui muito jovem para ser senador, porque não tinha 30 anos ainda, e também muito velho para continuar como presidente. (…) Eu dou a minha palavra: eu estou mais otimista quanto o futuro do que estava quando fui eleito como um senador aos 29 anos.”

Defendendo a sua escolha de deixar a disputa, após sofrer enorme pressão interna na esteira do seu desempenho ruim no debate contra o ex-presidente Donald Trump, Biden repetiu o que disse em seu primeiro discurso à nação depois de anunciar sua saída da corrida: “Eu amo meu trabalho, mas eu amo mais o meu país”. Sempre apontando o papel de Kamala no governo, diversas vezes em que a plateia, eufórica, gritava “Obrigado, Joe”, ele respondia: “Obrigado, Kamala”.

Ao elencar diferentes feitos da sua gestão na Casa Branca – da economia à segurança pública, da defesa dos trabalhos às políticas ambientais –, o presidente frisou que um eventual governo de Kamala Harris representa a continuidade dessas conquistas. Em determinado momento, ele chegou a dizer que escolhê-la como companheira de chapa na eleição de 2020 foi a “melhor decisão” de toda sua carreira.

“Escolher Kamala foi a primeira decisão que eu tomei quando eu me tornei o indicado [à Presidência pelo Partido Democrata], e foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha carreira. (…) Ela é forte, ela é experiente e tem uma enorme integridade. A história dela representa o melhor das histórias da América. E como muitos dos nossos melhores presidentes, ela também já foi vice-presidente”, disse, brincando, em referência ao período em que foi vice de Barack Obama.

Logo no início, Biden já levantou o que seria o tema que percorreria todo o seu discurso: a defesa da democracia. Em uma referência indireta ao bordão da campanha de Kamala (“We are not going back”, ou “nós não vamos retroceder”, em português), ele destacou que os “melhores dias” estão por vir.

“Nós estamos prontos para votar pela liberdade? Nós estamos prontos para votar pela democracia?”, disse, após ser recebido sob os mais fortes e duradouros aplausos da noite. “Nossos melhores dias não estão no passado, estão à nossa frente.” As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo e de agências internacionais de notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/dei-o-meu-melhor-a-voces-por-50-anos-diz-o-presidente-dos-estados-unidos-joe-biden-em-discurso-com-tom-de-adeus/

“Dei o meu melhor a vocês por 50 anos”, diz o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discurso com tom de adeus

2024-08-20