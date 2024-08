Geral Donald Trump posta falsa imagem de apoio de Taylor Swift nas redes sociais

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A artista ainda não declarou apoio a nenhum candidato à Casa Branca. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Donald Trump publicou uma imagem falsa da cantora Taylor Swift pedindo por votos para ele na eleição de novembro. Entretanto, a artista ainda não declarou apoio a nenhum candidato à Casa Branca.

Uma postagem feita no domingo (18) pelo candidato traz a cantora vestindo as cores da bandeira dos Estados Unidos em um cartaz que diz “Taylor Swift quer que você vote em Donald Trump”. “Eu aceito!”, escreveu Trump.

Trump também postou fotos de mulheres usando camisetas “Swifties com Trump”, e um artigo satírico com o título “Swifties passam a apoiar Trump após ISIS estragar show de Taylor Swift”. Três shows da cantora foram cancelados em Viena após as autoridades descobrirem um plano para um atentado.

Vários fãs de Taylor Swift e grupos de vigilância afirmaram que muitas das imagens publicadas por Trump pareciam ser deepfakes geradas por inteligência artificial.

A publicação de Trump foi “mais um exemplo do poder da IA para criar desinformação”, disse o grupo Public Citizen.

“Os danos potenciais à nossa sociedade que podem resultar de tal desinformação, incluindo abusos em nossas eleições, são de amplo alcance e imensamente prejudiciais”, acrescentou o grupo.

No passado, Taylor demonstrou apoio a candidatos democratas. Em 2020, a cantora fez uma campanha para que eleitores jovens votassem e anunciou apoio a Joe Biden. Naquele ano, a cantora também criticou Donald Trump em um documentário.

Na Convenção Nacional Democrata em Chicago, na segunda-feira (19), uma fã distribuiu pulseiras da amizade para pessoas que estavam no local, uma prática comum entre os seguidores da cantora.

A fã Rebecca Goff, de 39 anos, disse considerar Trump a antítese do que acredita que Swift representa, incluindo a celebração da feminilidade.

Taylor Swift não reagiu publicamente aos comentários de Trump. A crescente popularidade da cantora e sua influência fazem com que tanto democratas quanto republicanos busquem seu apoio, mas até agora ela tem se mostrado relutante em expressá-lo. Nas eleições de 2020, ela apoiou a candidatura do presidente Joe Biden e criticou Trump.

“A mudança que mais precisamos é eleger um presidente que reconheça que as pessoas de cor merecem se sentir seguras e representadas, que as mulheres merecem o direito de escolher o que acontece com seus corpos, e que a comunidade LGBTQIA+ merece ser reconhecida e incluída”, disse Taylor Swift à revista V em outubro de 2020.

Em 2023, ela incentivou seus fãs a se registrarem para votar, direcionando-os para a organização sem fins lucrativos e apartidária Vote.org. O impacto foi imediato: a instituição disse ter registrado mais de 35 mil novas inscrições após a mensagem, um aumento de 23% em relação ao ano anterior – e o maior desde 2020. Por esse motivo, a cantora se tornou um alvo para a desinformação política e teorias conspiratórias da direita nas redes sociais. As informações são das agências de notícias Reuters e AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/donald-trump-posta-falsa-imagem-de-apoio-de-taylor-swift-nas-redes-sociais/

Donald Trump posta falsa imagem de apoio de Taylor Swift nas redes sociais

2024-08-20