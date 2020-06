Política “Deixa eles domingo lá”, diz Bolsonaro sobre próximas manifestações

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Em conversa no jardim do Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (1º), o presidente Jair Bolsonaro pediu que seus apoiadores não participem das manifestações marcadas para o próximo domingo (07).

“Deixa eles sozinhos no domingo, tá ok? Deixem eles sozinhos”, afirmou o presidente depois que um apoiador disse que era preciso “acabar com esses caras de preto batendo na gente”.

“Eu não coordeno nada, não sou dono de grupo, eu não participo de nada. Eu só vou prestigiar vocês que estão me apoiando, fazem um movimento limpo, decente em favor da democracia, pela lei e pela ordem. Tá certo? Eu apenas compareço. Não conheço praticamente ninguém desses grupos. Eu acho que, já que eles marcaram para domingo, deixa eles domingo lá”, afirmou Bolsonaro.

