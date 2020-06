Rio Grande do Sul Encaminhamento de carteiras de identidade é retomado no Estado

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Cartazes orientam para higienização de mãos e uso obrigatório de máscaras Foto: Luís André/Secom Cartazes orientam para higienização de mãos e uso obrigatório de máscaras. (Foto: Luís André/Secom) Foto: Luís André/Secom

Postos de Identificação ligados ao IGP (Instituto-Geral de Perícias) retomam o atendimento e o encaminhamento das carteiras de identidade em algumas cidades do interior e da região metropolitana a partir desta segunda-feria (01). A reabertura será feita de acordo com os protocolos do modelo de Distanciamento Controlado, previstos no Decreto 55.240 do governo do Estado.

Entre as providências, há cartazes instruindo o uso obrigatório de máscaras, bem como a necessidade de higienização de mãos para quem entrar nos locais de atendimento. Ainda de acordo com o modelo de Distanciamento Controlado, será necessário observar o limite de pessoas no ambiente. A quantidade foi calculada de acordo com a área de cada posto e o número de funcionários.

A capacidade de atendimento por dia também está adaptada. Por causa disso, variam os horários, os dias de atendimento e a forma de agendamento. As normas serão revistas toda a vez que houver mudança na cor da bandeira do município.

Desde março, em razão da pandemia de coronavírus, os atendimentos estavam restritos a casos de necessidade comprovada por documentos (como furtos e roubos de documentos, internações ou viagens de emergência) e os atendimentos por ordem de chegada estavam suspensos.

