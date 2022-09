Mundo Delator do Twitter aponta fragilidades da rede social

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Peiter Zatko, ex-chefe de segurança afirmou que a plataforma não sabe a procedência de 80% dos dados que recolhe dos usuários Foto: Reprodução Peiter Zatko, ex-chefe de segurança afirmou que a plataforma não sabe a procedência de 80% dos dados que recolhe dos usuários. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Diante de comitê do Senado americano, Peiter Zatko, ex-chefe de segurança do Twitter que vazou informações sobre segurança e privacidade da empresa, afirmou que a plataforma não sabe a procedência de 80% dos dados que recolhe dos usuários e que informações como modelo do celular, número de telefone, endereço e localização são acessíveis para cerca de 4 mil funcionários na rede social.

Intimado para comparecer no Congresso americano, Zatko respondeu perguntas sobre as acusações que fez contra o Twitter nas últimas semanas a respeito de condutas da empresa. Em julho, Zatko registrou uma denúncia contra a rede social afirmando que a companhia enganou membros da diretoria e o governo americano ao esconder informações de privacidade de usuários.

Sem capacidade

Zatko afirmou que o Twitter não tem a capacidade de proteger os dados das contas na plataforma porque muitas pessoas dentro da empresa possuem acesso a elas. O ex-funcionário ainda apontou que não há esforços dentro da empresa para que as contas inautênticas sejam combatidas.

Segundo o senador republicano Chuck Grassley, membro do comitê, o presidente do Twitter, Parag Agrawal, foi convidado para prestar depoimento na mesma sessão do Senado, mas se recusou a comparecer para não se comprometer com o processo que o Twitter move atualmente contra Elon Musk.

Defesa de Elon Musk

O depoimento de Zatko ao Senado ontem ganhou autorização para ser incluído na defesa de Elon Musk na disputa com a rede social. Ontem, o conselho do Twitter concordou com a venda da plataforma baseada na oferta original do bilionário de US$ 44 bilhões. O negócio, porém, só poderá ser concluído após uma decisão da Justiça dos EUA. O início do julgamento está marcado para outubro.

