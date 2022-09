Futebol Proposta de time árabe faria Cristiano Ronaldo ganhar mais que o dobro de Neymar e Mbappé e o triplo de Messi

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, ofereceu 242 milhões de euros como pagamento para o português jogar duas temporadas pelo clube Foto: Reprodução O Al-Hilal, da Arábia Saudita, ofereceu 242 milhões de euros como pagamento para o português jogar duas temporadas pelo clube. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A janela de transferências da Europa chegou o fim no início do mês e parecia representar o fim da novela envolvendo Cristiano Ronaldo e Manchester United. Uma nova proposta bilionária, no entanto, chegou: o Al-Hilal, da Arábia Saudita, ofereceu 242 milhões de euros como pagamento para o português jogar duas temporadas pelo clube, um valor que passa da casa de R$1.25 bilhão.

Com a quantia de 121 milhões de euros anuais (cerca de R$627 milhões) seria possível pagar três vezes os custos de Messi, e quase duas vezes e meia o salário de Neymar e Mbappé. O brasileiro ganha cerca de 49 milhões de euros por ano (R$254 milhões), o francês renovou por 50 milhões de euros por temporada (R$259 milhões) enquanto o argentino fatura 40.45 milhões de euros (R$210 milhões). Com o salário de CR7 por dois anos, seria possível bancar os custos do trio MNM por 1 ano e 8 meses.

Valor recusável

O valor parece irrecusável, mas para Cristiano Ronaldo não é: o jogador continua firme na sua convicção de voltar a sua melhor fase jogando na Europa e conquistando títulos. Mas o começo de temporada pelo Manchester United não tem tido bons resultados: em sete jogos, só foi titular duas vezes e não marcou e nem deu nenhuma assistência. Enquanto isso, o treinador Erik Ten Hag aposta em outros colegas de time de CR7, como os brasileiros recém-chegados Casemiro e Antony.

Jogo

O Manchester United viajou até a Moldávia para encarar o Sheriff, pela segunda rodada do Grupo E da Uefa Europa League. O técnico dos Diabos Vermelhos mandou um recado aos torcedores moldavos que desejam ver o astro português em campo no jogo desta quinta-feira (15), fazendo mistério sobre sua titularidade.

“Peço desculpas aos torcedores moldavos, mas terão de esperar. Após o jogo, iremos para o aeroporto e retornar direto para Manchester; os jogadores têm compromissos por suas seleções e eles devem estar preparados”, declarou o treinador holandês.

Apesar do mistério feito por Ten Hag, a tendência é que Cristiano Ronaldo comece o jogo diante do Sheriff como titular, assim como na rodada de abertura da Europa League, na derrota por 1 a 0 diante da Real Sociedad, no Old Trafford.

Por conta deste revés, o Manchester United chega para este jogo pressionado, precisando vencer. Os Diabos Vermelhos buscam recuperar a boa fase recente, quando a equipe emendou uma sequência de quatro vitórias consecutivas na Premier League.

