Delegado da Polícia Federal é baleado na cabeça durante operação no litoral de São Paulo

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

O delegado Thiago Selling da Cunha, de 40 anos, foi atingido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. (Foto: Reprodução)

O delegado da PF (Polícia Federal) Thiago Selling da Cunha, de 40 anos, foi baleado na cabeça nessa terça-feira (15), na comunidade da Vila Zilda, no Guarujá, litoral de São Paulo, e estava em estado grave. Ele foi atingido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de terem atirado. Eles tinham uma submetralhadora e uma pistola. O policial foi encaminhado ao Hospital Santo Amaro, no Guarujá, onde seguia internado nessa terça sem previsão de alta.

O Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo (SINPF/SP) divulgou uma nota de repúdio ao ataque e cobrou apoio das autoridades na investigação do caso. “É intolerável que o crime organizado, balizado e patrocinado pelo tráfico internacional de drogas, continue ocupando espaço na Baixada Santista e tirando vidas de inocentes e de policiais, sejam civis, militares ou federais”, diz a nota assinada por Susanna Do Val More, presidente do sindicato.

O Guarujá vive uma crise na segurança pública desde que um policial militar da Rota foi morto em uma operação, também na Vila Zilda, no final do mês passado.

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) disse em nota que acompanha o caso e espera uma “célere e rigorosa” punição dos criminosos. “É inadmissível que tais ataques se perpetuem contra policiais federais ou quaisquer agentes de segurança pública, alvejando o próprio Estado Democrático de Direito em sua plenitude”, afirma a entidade.

Perseguição

Segundo informações do portal de notícias G1, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em Guarujá, houve uma perseguição na avenida Tancredo Neves, no bairro Cachoeira. Dois suspeitos fugiram em direção a uma casa e atiraram contra os policiais federais.

Um dos tiros atingiu a cabeça do delegado Thiago. Os demais policiais revidaram a ação da dupla e um dos suspeitos foi atingido na perna. Tanto o delegado como o homem suspeito foram levados para o Hospital Santo Amaro, em Guarujá.

Em nota, a Polícia Federal de São Paulo confirmou que o delegado foi baleado e dois suspeitos foram presos em poder de uma submetralhadora, uma pistola, dinheiro e drogas.

Os dois suspeitos detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal, em Santos, onde foram autuados por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram presos e encaminhados para a Delegacia Sede de Guarujá, onde ficaram à disposição da Justiça.

Pessoas mortas

Mais duas pessoas foram mortas nessa terça-feira (15) por policiais militares na cidade do Guarujá. Com isso, chega a 18 o número de pessoas mortas pela polícia na Baixada Santista desde o início da Operação Escudo, da Polícia Militar (PM), iniciada no final de julho.

“A Polícia Militar informa que na tarde desta terça-feira (15) dois suspeitos dispararam contra equipes do 1° e 13° Batalhão de Ações Especiais e do (BAEP), respectivamente. As equipes intervieram atingindo os suspeitos, que foram socorridos ao hospital da região, mas não resistiram aos ferimentos”, disse, em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado.

De acordo com a pasta, com os suspeitos foram encontrados uma pistola e um revólver. Um deles, de 37 anos, tinha antecedentes criminais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo, do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

