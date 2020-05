Política Bolsonaro nomeia o delegado Rolando Alexandre para o comando da Polícia Federal

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Rolando Alexandre (foto) é próximo de Alexandre Ramagem de quem é considerado “braço direito” Foto: Reprodução Rolando Alexandre (foto) é próximo de Alexandre Ramagem de quem é considerado “braço direito”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta segunda-feira (04) o delegado Rolando Alexandre de Souza para a direção-geral da PF (Polícia Federal). A nomeação saiu em edição extra do Diário Oficial.

Até agora, Rolando era secretário de Planejamento e Gestão da Abin (Agência Brasileira de Investigação) e próximo de Alexandre Ramagem, diretor-geral do órgão, de quem é considerado “braço direito”.

Inicialmente, a vaga na PF era de Ramagem, mas decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) o impediu de assumir o cargo, alegando “desvio de finalidade”, já que o chefe da Abin foi segurança do presidente e tem relação com o clã Bolsonaro.

Segundo pessoas próximas ao presidente, o diretor-geral da Abin tem participado diretamente das decisões sobre o futuro do comando da PF, uma atribuição do ministro da Justiça, André Luiz Mendonça.

Rolando estava na Superintendência da Polícia Federal em Alagoas até setembro do ano passado, quando assumiu a secretaria de Planejamento e Gestão da Abin a convite de Ramagem.

Na PF, Rolando também foi chefe do Serviço de Repressão a Desvio de Recursos Públicos e ocupou cargos de chefia na Divisão de Combate a Crimes Financeiros e na superintendência em Rondônia.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política