Jair Bolsonaro afirma que "print de conversa com Sérgio Moro é fofoca"

Por Flavio Pereira | 4 de Maio de 2020

Jair Bolsonaro na manhã desta segunda-feira no Palácio da Alvorada. Foto: Reprodução de vídeo Foto: Reprodução de vídeo

O presidente Jair Bolsonaro apresentou esta manhã na saída o Palácio da Alvorada,um print publicado pelo site O Antagonista revelando uma conversa sua com o então ministro da Justiça e da Segurança Pública Sérgio Moro. Bolsonaro confirmou o teor a matéria. Bolsonaro afirmou porém que ele próprio garantiu, após ser acusado de entrar interferir na Polícia Federal, ter respondido que era “mais um motivo para a troca na Polícia Federal”.

Sobre a denúncia de agressão a jornalistas no ato publico realizado domingo, Bolsonaro disse que “sou contra qualquer ato de violência”. Lembrou que estava dentro do Palácio e que não viu a agressão noticiada, mas que “condenamos qualquer agressão. Se houve agressão de alguém infiltrado, deve ser punido”. Segundo ele, “para a imprensa, parece que só houve isso no movimento de domingo”.

Novo Diretor da Polícia Federal

Nesta segunda-feira, o presidente da República confirmou o anúncio feito domingo,de que iniciaria a semana resolvendo o impasse na Polícia Federal. Ele assinou o ato nomeando o Delegado de Polícia Rolando Alexandre de Souza para o cargo de Diretor Geral da Polícia Federal.

