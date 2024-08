Colunistas Delegado Zucco e deputado federal Luciano Zucco cobram punição para ato contra os gaúchos em jogo de futebol

Por Flavio Pereira | 7 de agosto de 2024

Deputados cobram uma notificação rigorosa à Confederação Brasileira de Futebol e Superior Tribunal de Justiça Desportiva sobre o fato. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A absurda atitude de alguns torcedores do Corinthians no último dia 31, em partida contra o Grêmio, de menosprezo à tragédia da enchente no Rio Grande do Sul, no estádio Neo Química Arena, em São Paulo, foi pauta de agenda entre o deputado estadual Delegado Zucco (Republicanos) e o deputado federal Zucco (PL). Por iniciativa dos deputados, foi oficiada a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para que seja cobrada a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) sobre o fato.

Torcedores fizeram gestos ofensivos contra os gaúchos

“Alguns torcedores fizeram gestos ofensivos contra o povo gaúcho. As enchentes de maio deixaram 155 mortos e 445 desaparecidos. Foram 91 mil desabrigados e 600 mil desalojados. Essa tragédia jamais será esquecida pelo povo gaúcho e não aceitaremos que isso seja usado contra nossa população. Não pode ser aceito como algo do futebol”, destacou o deputado Delegado Zucco. Já o deputado federal Zucco, ressaltou que a punição precisa servir de exemplo aos torcedores de outros clubes. “A Justiça desportiva precisa agir com rigor. Torcedores e clube devem ser punidos por este episódio lamentável. E servir como exemplo para que atos dessa natureza não se repitam”.

Após anunciar expansão do programa, Governo Lula congela verbas do Pé-de-Meia

A falta de sintonia politica e financeira do governo federal provocou mais um fato inusitado: o Ministério da Educação bloqueou R$ 500 milhões em verbas do Pé-de-Meia apenas três dias após o governo Lula anunciar a expansão do programa, que consiste no pagamento de uma bolsa para estudantes que concluírem o ensino médio. O congelamento faz parte da contenção de despesas decretada pelo presidente Lula (PT) na semana passada. O governo impôs um congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento para conseguir cumprir as regras fiscais deste ano. Desse total, R$ 1,3 bilhão será no Ministério da Educação.

Governo corta R$ 292 milhões do Farmácia Popular, e afeta 22 milhões de pessoas

Outra área social sensível foi alvo de cortes: para alinhar os gastos às metas do Orçamento da União para 2024, o governo do presidente Lula (PT) realizou uma série de cortes no programa Farmácia Popular, que sofreu uma redução de R$ 292 milhões, sendo R$ 185 milhões no sistema de gratuidade e R$ 107 milhões no sistema de copagamento. O Farmácia Popular atende 22 milhões de cidadãos e oferece tratamentos para 11 doenças, focando especialmente em condições crônicas como diabetes, asma e hipertensão.

Na próxima semana, o Cidade da Advocacia 2024: maior evento da história da OAB/RS

De 13 a 17 de agosto, a OAB/RS realizará no Multiverso do Cais Embarcadero e no Cais Mauá, o maior evento da sua história: a Cidade da Advocacia de 2024. Com expectativa de receber 20 mil advogados, o evento é completamente gratuito e terá mais de 300 palestrantes, espaço de coworking, oficinas e atividades culturais. A empresária e ex-jurada do Shark Tank Brasil Camila Farani, o ex-jogador Tinga, a professora, escritora e filósofa, Lúcia Helena Galvão, o neurologista Pedro Neuro, e o radialista Porã são alguns dos destaques da programação. Além disso, o evento terá a inédita Praça do Futuro, um espaço destinado à inovação, à tecnologia e às empresas que estão construindo o futuro da advocacia. “A Cidade da Advocacia 2024 será ainda mais simbólica justamente pela retomada do nosso Estado após as inundações. Estamos prontos para receber a advocacia gaúcha e fazer desse o maior evento da Ordem em seus 92 anos de história”, garantiu o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia.

* flaviopereira@pampa.com.br

2024-08-07