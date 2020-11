Magazine Demi Lovato posta cabelo curtinho e platinado

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Cantora fez mistério sobre novo visual ao postar clique de costas, escondendo o rosto. (Foto: Reprodução/Instagram)

Demi Lovato compartilhou um clique em seu Instagram nesta quarta-feira (18) em que supostamente aparece com um novo visual, com o cabelo bem curtinho e loiro, com direito a parte de trás da cabeça raspada.

“Eu fiz uma coisa”, escreveu a cantora na legenda da foto, em que aparece de costas, sem mostrar o rosto.

Nos comentários, seus seguidores aprovaram o pequeno gostinho que tiveram do novo visual e logo pediram para que ela mostre o resultado completo.

Em sua última aparição oficial – como apresentadora do People’s Choice Awards na última semana – Demi estava com uma peruca loira bem comprida.

Apesar de já ter sido loira no passado, Demi nunca teve os fios tão curtinhos quanto na nova foto misteriosa, o que atiçou ainda mais a curiosidade dos fãs para verem o look final.

