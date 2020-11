Magazine Antiga amiga da filha de Donald Trump escreve sobre bullyings que sofreu do presidente

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Donald Trump e a filha Ivanka Trump. (Foto: Reprodução)

Amiga de infância e adolescência de Ivanka Trump, a jornalista Lysandra Ohrstrom escreveu um artigo para a “Vanity Fair” contando os bullyings que sofreu do presidente Donald Trump, principalmente em relação ao peso. O relato foi publicado na última terça-feira e detalha também como era ser amiga da filha do bilionário: viagens a Paris, festas na Trump Tower e muitas outras riquezas, mas sempre regadas a grosserias.

“Embora Trump nunca tenha se lembrado do meu nome, ele parecia ter uma memória fotográfica das mudanças em meu corpo”, escreveu Lysandra. “Eu nunca vou esquecer de quando Ivanka e eu estávamos almoçando com os irmãos dela em Mar-a-Lago. Enquanto o Sr. Trump dizia ‘oi, Don Jr’, o rapaz roubou meio sanduíche de queijo grelhado do meu prato. Ivanka o repreendeu, mas o presidente a interrompeu: ‘Não se preocupe. Ela não precisa disso. Ele está fazendo um favor a ela’. Por outro lado, ele geralmente me parabenizava se eu perdesse peso.”

Ela conta que, além de Donald Trump reparar nas amigas das filhas, ele era excessivamente elogioso com Ivanka. “Ele mal me cumprimentava, exceto para perguntar se Ivanka era a garota mais bonita ou mais popular da nossa série”, escreveu a jornalista. “Antes de aprender que os Trump não têm senso de humor sobre si mesmos, lembro-me de responder honestamente que ela provavelmente estava entre os cinco primeiras”.

Segundo a jornalista, o atual presidente americano achava a filha uma espécie de “jovem Cindy Crawford”.

Lysandra chegou a ser dama de honra do casamento de Ivanka com Jared Kushner, em 2009, mas, a partir daí, a relação esfriou. Uma vez, a jornalista tentou contar à amiga sobre um novo emprego e ouviu: “Não tenho tempo para isso.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine