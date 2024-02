Política Após a saída do número 2 da Abin, Lula demite quatro diretores da agência de inteligência

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Além do diretor-adjunto da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alessandro Moretti, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu quatro diretores do órgão. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na terça-feira (30).

Para a função de Moretti, Lula nomeou Marco Aurelio Chaves Cepik, que atualmente comanda a Escola de Inteligência da Abin.

As trocas na cúpula da Abin ocorreram após uma operação da PF (Polícia Federal) revelar suposta espionagem ilegal realizada pela agência durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando o órgão era comandado por Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, a agência teria monitorado ilegalmente uma série de autoridades e desafetos de Bolsonaro.

Quem é Moretti

Moretti foi nomeado diretor-adjunto da Abin em março de 2023, já durante o governo Lula. Delegado da Polícia Federal, ele era próximo de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro.

Moretti foi secretário-executivo da Segurança Pública do Distrito Federal entre 2019 e 2021, durante a gestão de Torres.

Na PF, ele também foi diretor de Inteligência Policial, entre 2022 e 2023, e de Tecnologia da Informação e Inovação, entre 2021 e 2022.

Ainda ocupou o cargo de diretor de Gestão e Integração de Informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em 2020.

Quem é Cepik

Escolhido para assumir o posto de Moretti, Marco Cepik atualmente comanda a Escola de Inteligência da Abin.

Ele é cientista político e já foi diretor-executivo do Centro de Estudos Internacionais Sobre Governo, em Porto Alegre.

2024-01-31