Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Agosto, quando iniciou a Expointer, em Esteio, foi o mês mais movimentado do ano passado nas estações da Trensurb Foto: Divulgação/Trensurb Agosto, quando iniciou a Expointer, em Esteio, foi o mês mais movimentado do ano passado nas estações da Trensurb. (Foto: Divulgação/Trensurb) Foto: Divulgação/Trensurb

Em 2023, os trens da Trensurb transportaram 31.651.041 passageiros, o que equivale a uma média de 2.637.587 usuários mensais em Porto Alegre e na Região Metropolitana. A média de pessoas transportadas por dia útil foi de 108.000. Em 2022, 31.966.680 passageiros haviam utilizado os trens, com média de 107.900 por dia útil.

, quando iniciou a Expointer, em Esteio, foi o mês mais movimentado de 2023 nas estações da Trensurb, contabilizando 3.070.708 embarques e 115.051 usuários por dia útil. O recorde de passageiros transportados em um único dia no ano passado foi de 134.753, em , durante a feira agropecuária.

As estações que registraram o maior número de embarques no metrô em 2023 foram Mercado (4.406.731), Canoas (2.857.823), Sapucaia (2.625.204), Novo Hamburgo (2.265.594) e Rodoviária (2.142.145).

Aeromóvel

No ano passado, 583.106 passageiros utilizaram a linha metrô-aeroporto do aeromóvel, operada pela Trensurb. A média foi de 1.813 usuários por dia útil. No ano anterior, 525.469 passageiros haviam usado a linha, com média de 1.667 por dia útil.

Horários no feriado

A Trensurb informou que os intervalos entre as viagens nesta -feira (2), feriado de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre e Canoas, seguirão as tabelas horárias de sábados, com partidas em intervalos de 12 a 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. À noite, os intervalos entre as viagens serão de 20 a 25 minutos.

No (3) e no , a operação do metrô seguirá as tabelas normais para cada dia. Confira abaixo os horários e intervalos no feriado:

Partidas da Estação Mercado

Faixa horária Intervalo (minutos) 5h – 13h31 12 13h45 – 20h15 15 20h15 – 22h35 20 22h35 – 23h25 25

Partidas da Estação Novo Hamburgo

Faixa horária Intervalo (minutos) 5h – 12h24 12 12h37 – 20h07 15 20h25 – 23h25 20

