Brasil Dengue: 12 brasileiros já morreram com a doença apenas em 2024

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Minas Gerais, São Paulo e Paraná são os Estados com maior número de casos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil registrou, nas primeiras três semanas epidemiológicas deste ano, 120.874 casos de dengue, o que representa um aumento de 170% em relação aos 44.752 casos registrados no mesmo período do ano passado. O País já tem também 12 mortes suspeitas por dengue só em 2024.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o maior número de casos está em Minas Gerais, que é responsável por 34.198 notificações da doença. Na sequência estão São Paulo (20.773), Paraná (16.608) e Distrito Federal (15.542).

O Distrito Federal e Minas Gerais chegaram a decretar situação de emergência pelo aumento no número de casos de dengue e chikungunya nas primeiras semanas do ano.

Em São Paulo, entre os dias 1 e 20 de janeiro de 2024, o estado registrou 10.728 casos de dengue. O número já é mais que o dobro do registrado no mesmo período no ano passado, quando foram contabilizados 3.299 casos confirmados da doença.

O Estado também já confirmou quatro mortes pela dengue, segundo o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Duas mortes foram registradas em Pindamonhangaba, uma em Jacareí e outra em Bebedouro, cidades do interior de São Paulo.

O Ministério da Saúde afirmou que, desde o ano passado, Estados e municípios estão em constante monitoramento e alerta quanto ao cenário epidemiológico do Brasil, coordenando uma série de ações para o enfrentamento das arboviroses, unindo esforços e trabalhando pela conscientização sobre medidas de prevenção em todo o território nacional.

“Diante do aumento do número de casos de dengue no Brasil, ressaltamos que o momento é de intensificar os cuidados e unir esforços para eliminar os focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika e Chikungunya. Essa é a principal forma de evitar a transmissão das doenças. Não deixar água parada e estar atento aos locais que podem se tornar criadouros do mosquito em casa é fundamental, já que cerca de 75% dos focos estão dentro dos domicílios brasileiros”, afirma a pasta.

O governo federal também orienta que a população procure atendimento médico imediato em caso de sintomas como febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceiras ou vermelhidão nos olhos. A dengue tem tratamento disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo País.

O Ministério da Defesa colocou militares do Exército à disposição do Ministério da Saúde nas ações de combate à dengue.

De acordo com o Ministério da Saúde, 521 municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue via SUS a partir de fevereiro. As cidades compõem um total de 37 regiões de saúde que, segundo a pasta, são consideradas endêmicas para a doença.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/dengue-12-brasileiros-ja-morreram-com-a-doenca-apenas-em-2024/

Dengue: 12 brasileiros já morreram com a doença apenas em 2024

2024-01-28