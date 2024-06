Saúde Dengue: como a doença mata? Confira tudo que você precisa saber sobre a infecção

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

País ocupa a liderança dos registros de dengue no mundo, segundo a OMS. (Foto: Reprodução)

O Brasil já lidera o número de diagnósticos e mortes por dengue neste ano, com 82% de todos os casos suspeitos da doença registrados no planeta, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). A doença é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. A recuperação é possível, mas em situações de agravamento do caso, a pessoa acometida pode ir a óbito.

1. Quais são os principais sintomas da dengue?

Os principais sintomas da dengue são febre alta (39°C a 40°C), dor no corpo, dor de cabeça e a retro-orbital (atrás dos olhos), dor nas articulações, mal-estar e manchas vermelhas na pele.

2. Tenho sintomas de dengue, quando devo procurar o hospital?

A recomendação é procurar atendimento de saúde, no hospital ou na UBS, assim que começarem os sintomas e houver suspeita da doença. De acordo com o médico infectologista Julio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), isso é importante pois todo paciente com sintomas de dengue precisa ser acompanhado por uma equipe de saúde para monitorar os sinais de alerta que indicam gravidade da doença e possível necessidade de internação.

3. Como é feito o diagnóstico de dengue?

O diagnóstico da dengue é basicamente clínico, sem a necessidade de realização de exames específicos. Existe um exame sorológico capaz de confirmar a infecção, mas ele não é recomendado para diagnóstico da doença. Segundo Croda, esse tipo de exame é importante por razões de vigilância em saúde, como para identificar os sorotipos circulantes em determinada região durante períodos inter-epidêmicos.

4. Por que a dengue pode matar?

A dengue grave (antiga dengue hemorrágica) pode causar hipovolemia, que é a queda brusca da pressão arterial ou hemorragia. Essas duas complicações podem levar o paciente à morte em pouco tempo, por isso é importante procurar um serviço de saúde assim que começarem os sintomas.

“A dengue é uma doença que mata, principalmente pessoas que não tem o diagnóstico precoce. Ooque a gente vê são pacientes que demoram para procurar atendimento médico e já chegam em estado grave ou pacientes que tiveram manejo clínico inadequado”, pontua Naime.

Croda completa que é fundamental a equipe de saúde saber identificar os sinais de alarme da doença, que são: dor abdominal, vômito persistente; acúmulo de líquido na barriga, no pulmão e na membrana que envolve o coração; sangramento em mucosa, confusão mental, tontura e irritabilidade.

5. Qual é o tratamento para dengue?

Não existe medicamento específico para dengue. De acordo com os especialistas, o manejo da dengue se baseia em hidratação. Na maioria dos casos, isso é feito com água e soros orais, que repõem sais minerais do organismo. Entretanto, nos casos graves, é necessária hospitalização para hidratação endovenosa.

6. Quais medicamentos são contraindicados em caso de suspeita de dengue?

A automedicação é contraindicada de forma geral, mas mais ainda em casos de dengue, pois existem medicamentos que podem agravar o caso. Os medicamentos contraindicados em casos de dengue são aspirina (ácido acetilsalicílico) e anti-inflamatórios como diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno e cetoprofeno. Essas substâncias aumentam o risco de sangramento.

