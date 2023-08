O MPT (Ministério Público do Trabalho) registrou crescimento no número de denúncias de assédio moral e sexual no Brasil. De janeiro a julho, o órgão recebeu 8.458 denúncias em todo o País.

A quantidade representa quase o total de casos denunciados no ano passado inteiro: 8.508. A maior parte das denúncias é de assédio moral, mas os números de assédio sexual são preocupantes.

Os registros apenas de assédio sexual mais do que dobraram. De janeiro a julho deste ano, foram 831. No mesmo período do ano passado, foram 393 denúncias.

O número de novas ações de assédio moral e sexual no País, de acordo com o TST (Tribunal Superior do Trabalho), também aumentou neste ano. Até agora, já são mais de 26 mil novos processos nos tribunais brasileiros. No mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 20 mil.