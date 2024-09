Brasil Deolane Bezerra seguirá presa após audiência de custódia; influenciadora foi detida em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Em carta publicada no Instagram, a influenciadora afirmou que está sofrendo "uma grande injustiça". Foto: Reprodução/Instagram Em carta publicada no Instagram, a influenciadora afirmou que está sofrendo "uma grande injustiça". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A prisão preventiva da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra, detida na quarta-feira (4) durante uma operação policial contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (5).

Segundo o TJPE, a audiência ocorreu por videoconferência a partir da Colônia Penal Feminina do Recife, na Zona Oeste da cidade, com participação da Central de Audiências de Custódia do Recife, localizada no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano.

Além de Deolane, a prisão de sua mãe, Solange Bezerra, também foi analisada na mesma audiência, sendo determinada sua permanência na Colônia Penal Feminina. Outra pessoa que teve a prisão mantida foi Maria Bernadette Pedrosa Campos, mãe de Eduardo Pedrosa Campos, sócio de uma corretora de seguros investigado na mesma operação.

A defesa de Deolane entrou com um pedido de habeas corpus, alegando ilegalidade na prisão preventiva. O desembargador Cláudio Jean Nogueira Virgínio, da 12ª Vara Criminal da Capital, redistribuiu o pedido para análise do desembargador Eduardo Maranhão, da 4ª Câmara do TJPE.

Na quarta-feira (4), Deolane e sua mãe passaram por exames de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e, em seguida, foram encaminhadas à Colônia Penal Feminina.

Em função da repercussão do caso, a Secretaria de Ressocialização de Pernambuco (Seap) adotou medidas de segurança para proteger a integridade física das detidas, que passaram a noite em uma cela reservada.

Na manhã desta quinta-feira (5), o esquema de segurança foi reforçado nas imediações da penitenciária, com a presença de policiais do Grupo de Operações de Segurança da Polícia Penal de Pernambuco. As irmãs de Deolane, Daniele e Dayanne Bezerra, retornaram ao local e foram recebidas por fãs que aguardavam com cartazes. Na noite anterior, as duas tentaram visitar a mãe e a irmã, mas foram impedidas por estarem fora do horário de visita.

Bens apreendidos

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, também foi decretado o sequestro de bens dos alvos da operação. Entre os itens apreendidos, estão:

11 relógios da marca “Rolex”;

2 helicópteros;

1 avião, que pertence ao cantor Gusttavo Lima;

Carros de luxo, sendo um na mansão de Deolane Bezerra;

Embarcações;

Imóveis;

Joias;

Notas de dinheiro em euro e dólar;

Bolsas de luxo;

Garrafas de vinho (cada uma delas avaliada em torno de R$ 5 mil).

Defesa

O escritório da advogada Adélia Soares, que defende Deolane e Solange, publicou uma nota nas redes sociais em que diz que a investigação é sigilosa e que a empresária está à disposição das autoridades. Já em carta publicada no Instagram, a influenciadora afirmou que está sofrendo “uma grande injustiça” e que ela e a família são vítimas de preconceito.

A Esportes da Sorte disse, por meio de nota, que: “Ratifica o compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais. A casa de apostas está ‘de portas abertas’ para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar ‘apoio irrestrito’ a qualquer ação investigatória. Atua sempre com transparência e está sem acesso aos autos do inquérito e às razões da ação policia”.

