Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

O espaço ficará aberto 24 horas e receberá cobertores (principalmente), colchões, água e produtos de higiene. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre reforçou o pedido de doação de cobertores aos afetados pela cheia do Guaíba. A meteorologia aponta a chegada de uma frente fria, causando redução significativa das temperaturas a partir desta quinta-feira (9), caindo para 18 graus na capital gaúcha.

O Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), localizado na rua Conde D’Eu, número 66, passa a ser o principal ponto de entrega das doações. O espaço ficará aberto 24 horas e receberá cobertores (principalmente), colchões, água e produtos de higiene.

Outros sete locais permanecem mobilizados na arrecadação de donativos na capital. Ao todo, 10.084 pessoas estão acolhidas em 105 abrigos próprios organizados pelo município e entidades parceiras.

Veja lista:

* Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) – com drive thru

Avenida Ipiranga, 5.311 – Das 9h às 18h;

* Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) – Rua Coronel Ponte Real, 975, 24 horas – à noite, a entrega deve ser feita no estacionamento em frente, na rua Corte Real, 968.

* Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) – Rua Bernardo Pires, 415 – Das 9h às 19h;

* Ministério Público – Rua Santana, 440 – Das 9h às 18h;

* OAB/RS – Rua Washington Luiz, 1110;

* Palácio da Polícia – Avenida João Pessoa, 2050 – Das 8h30 às 18h;

* Cidade da Polícia – Avenida Bento Gonçalves, 8855, prédio 2 – Das 8h30 às 18h.

A régua do Cais Mauá, às 21h dessa quarta, apontava nível de 5,03 metros do Guaíba, no instrumento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e da Agência Nacional de Águas (ANA). A cota de inundação do Guaíba é 3 metros.

Sesi Rubem Berta

Cerca de 150 pessoas abrigadas em um dos ginásios do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), no bairro Menino Deus, foram realocados nessa quarta (8) para um espaço no Sesi Ruben Berta.

A medida foi tomada devido à chuva em Porto Alegre. Os demais 206 abrigados seguirão no ginásio principal. O novo espaço está localizado na rua Paulino Gonçalves Barcelos, nº 307, na Zona Norte.

Água

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) segue com quatro Estações de Água Tratada (ETAs) em operação: Belém Novo, São João, Menino Deus e Tristeza. O órgão salienta que as unidades estão com vazão reduzida e o abastecimento pode levar mais tempo para ser restabelecido em algumas áreas. Os esforços estão centrados agora no religamento do sistema Moinhos de Vento.dem

