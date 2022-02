Porto Alegre Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre terá novo horário de atendimento

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

O Demhab localiza-se na avenida Princesa Isabel, 1.115 Foto: PMPA/Divulgação O Demhab localiza-se na avenida Princesa Isabel, 1.115. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

O horário de funcionamento do Demhab (Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre) sofrerá alterações a partir de segunda-feira (07). Os serviços e atendimentos aos cidadãos estarão disponíveis das 9h às 17h, de segunda a sexta, sem intervalo de almoço.

A medida foi tomada pela diretoria do departamento. O órgão informou que as medidas de proteção contra a Covid-19 seguem valendo, como a obrigatoriedade do uso de máscara e o distanciamento entre as cadeiras.

O Demhab localiza-se na avenida Princesa Isabel, 1.115. Os atendimentos nos canais digitais do órgão serão mantidos. O departamento é a autarquia responsável por desenvolver a gestão da política habitacional de interesse social do município.

