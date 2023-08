Tecnologia Dependência tecnológica: Brasil é o 2º país que fica mais tempo no celular ou em outros eletrônicos

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2023

Em média, 22,37% do tempo acordado dos brasileiros é gasto com redes sociais. (Foto: Reprodução)

Os celulares fazem parte da vida das pessoas em vários lugares do planeta, mas no Brasil o hábito de usar o smartphone frequentemente é ainda mais forte. Uma pesquisa internacional feita por um site de tecnologia mostrou que os brasileiros são praticamente recordistas em tempo conectado a telas de celulares ou outros eletrônicos. Por aqui, a população fica em média nove horas e meia por dia utilizando esses aparelhos.

O número assusta bastante, e só não é maior que o da África do Sul. Em 2022, mostra a pesquisa do portal ElectronicsHub, Brasil ocupava o mesmo posto no mundo. Curiosamente, o Japão, país que é considerado dos mais avançados em tecnologia, vê a população utilizar celulares por 1/3 do tempo que os brasileiros utilizam.

Os motivos são muitos. Os jovens, por exemplo, começam o uso com os estudos e terminam por utilizar as redes sociais. Entre adultos, por sua vez, o trabalho costuma ser o principal motivo.

A neuropsicóloga Joana Heim explicou que o uso das telas pode passar a ser problemático com o passar do tempo e o aumento das horas conectado.

“Entendo que pelo meu uso saudável eu estou conseguindo coordenar o meu comportamento durante o meu dia a dia sem prejuízo em nenhuma das ordens. No uso problemático existe ali uma dependência”, explicou.

Streamings

No Brasil, o uso de smartphones aumentou em 64% apenas entre os anos de 2019 e 2021, de acordo com a agência de dados App Annie. A popularidade dos serviços de streaming é apontada como uma possível causadora para essa situação, já que 64% dos usuários de celulares por aqui são assinantes do Netflix, Amazon Prime Video ou Apple+.

Contudo, as redes sociais também devem trazer grande impacto neste panorama, já que o Brasil aparece como o segundo país que mais consome esse tipo de aplicativo proporcionalmente durante o dia. 22,37% do tempo acordado dos brasileiros é dedicado a plataformas como o Instagram, Twitter e Facebook — um dado que coloca o país atrás apenas da África do Sul, que tem 22,56%.

Jogos

O Brasil cai algumas posições no ranking que considera o tempo de uso dos computadores/notebooks. Com 24,15% do tempo diário acordado usado nestes dispositivos, o país ficou em 5º lugar na lista mundial — ou seja, ainda bastante acima da média.

Já quando se analisa o tempo gasto em jogos eletrônicos, o Brasil fica na 9º posição, com uma média de 7,62% do tempo diário dedicado aos games.

O tempo de uso dos celulares tem sido uma questão abordada pelas próprias fabricantes de smartphones, e das empresas que desenvolvem os sistemas operacionais dos dispositivos. Com isso, o Google tem incrementado as estatísticas de uso dos aparelhos Android, e ferramentas semelhantes também são encontradas no iOS.

