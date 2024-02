Política Carlos Bolsonaro deixa a Polícia Federal no Rio de Janeiro após prestar depoimento

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Foto: Caio Cesar/CMRJ

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) deixou nesta terça-feira (30) a Superintendência da PF (Polícia Federal) no Rio de Janeiro após prestar depoimento sobre uma postagem feita por ele nas redes sociais em agosto do ano passado. O inquérito está em segredo de Justiça.

O depoimento atende a uma intimação da PF sobre uma postagem de Carlos Bolsonaro feita em 27 de agosto de 2023. A mensagem foi tida como ofensiva ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

O filho de Bolsonaro republica uma postagem do perfil “Dama de Ferro” que traz imagens de alusões ao pai morto em forma de sátira que afirma “zero busca e apreensão, zero inquérito, zero perfis bloqueados, zero reportagem em repúdio, pessoas presas: zero”. No título da postagem, a frase “tudo pela manutenção da democracia”.

Sobre esta imagem, Carlos Bolsonaro afirma “o seu guarda diretor aqui enxerga com outros olhos”, no que foi interpretado como alusão a investigações desequilibradas entre ameaças a Lula e a Bolsonaro.

O que diz a defesa de Carlos?

Fonseca diz que de acordo com o setor de inteligência da PF, a publicação do vereador “seria ofensiva ao atual diretor”, Andrei Rodrigues. Nas palavras de Fonseca, Rodrigues “sequer tinha conhecimento do fato e foi instado a se manifestar e determinou a instauração do inquérito”.

2024-01-30