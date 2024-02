Nascida em Santos, no litoral de São Paulo, e formada em Interpretação pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, Jandira começou a sua carreira no teatro paulistano, no final dos anos 1960, com “Joana D’Arc Entre as Chamas”. Nos palcos, a trajetória da atriz somou mais de 20 peças, entre elas, “Sua Excelência, “O Candidato”, “Porca Miséria”, “Operação Abafa”, “O Eclipse” e o monólogo “Prof! Profa!”.

Na TV Manchete, Jandira foi autora e atriz da novela “Ana Raio e Zé Trovão”. No SBT, atuou em “Éramos Seis” e “Sangue do Meu Sangue”.

Na TV Globo, a atriz participou de várias novelas. Entre as interpretações mais famosas, está a da personagem Zoraide, em “O Clone”. Ela também atuou em “Sassaricando”, “Morde e Assopra”, “América”, “Desejo Proibido”, “Caminhos das Índias”, “Escrito nas Estrelas” e “Salve Jorge”.

Após a divulgação do seu falecimento, artistas, fãs, amigos e familiares prestaram homenagens à atriz nas redes sociais.