Flávio Pereira Depoimento de Sérgio Moro: o parto da montanha?

Por Flavio Pereira | 6 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Depoimento do ex-ministro Sérgio Moro foi liberado pela PGR. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Das oito horas do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro revelado ontem pela Procuradoria-Geral da República em dez páginas, o item mais forte contra o presidente Jair Bolsonaro parece ser a afirmativa da exigência de troca do Superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro.

O episódio lembra a fábula de Esopo, “O Parto da Montanha”, que tem esse desfecho:

–Então, a montanha tremeu e rachou ao meio.

O barulho foi ouvido a centenas de quilômetros de distância.

E, para surpresa de todos, de uma nuvem de poeira saiu… um pequenino rato.

Ministro Dias Toffoli suspendeu censura judicial ao site do Ministério da Defesa

A judicialização extremada vigente no país ganha contornos preocupantes. Esta realidade parece ter sido percebida pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli. No final de março deste ano, o Ministério da Defesa teve censurada uma nota publicada em seu site. A censura imposta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª região, proibindo o Ministério da Defesa de divulgar em seu site uma análise do movimento Militar de 1964, foi derrubada nesta terça-feira por decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli.

Liberdade de expressão foi atacada pela decisão judicial

A decisão do ministro Dias Toffoli adentra em análises que têm a ver com a liberdade de expressão, ao assinalar que “a medida do TRF-5 censurava a livre expressão de ministro de Estado”. O presidente o STF alerta ainda para “a excessiva judicialização de atos públicos. Como tenho reiteradamente falado, sempre que me deparo com situações como esta, nosso país vive um momento de excessiva judicialização”. O recado foi dado.

Rigor torna dramático futuro de lojistas de Shopping Center

A manutenção exagerada dos shopping centers de Porto Alegre cerrados remete para um desfecho dramático para empresas e trabalhadores.

Basta que se analise um levantamento da Abrasce, a Associação Brasileira do setor, segundo a qual, até aqueles que reabriram amargam queda de 80% nas vendas.

Mesmo com a ajuda mútua entre franqueadores e franqueados, e com renegociação de aluguéis, o cenário é agravado pela insegurança jurídica, e pelos altos custos de reposição das mercadorias. Nos locais onde ocorreu a reabertura, lojistas falam em encerrar atividades. O que se dirá de Porto Alegre onde permanecem fechados?

O futuro da eleição municipal

São evidentes as dificuldades encontradas pelos partidos políticos para as habituais composições voltadas para as eleições de prefeitos e vereadores previstas para este ano. A impossibilidade de reuniões pessoais, tradicionais para mobilização de filiados e simpatizantes, torna esta eleição uma incógnita. Embora o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luis Roberto Barroso, com seu olhar de Brasília, garanta que não vê nada que possa alterar de forma significativa o cronograma eleitoral.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Flávio Pereira