Depois de dois dias treinando sozinho, Messi se une ao elenco da Argentina e não preocupa para estreia na Copa

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Craque treina com companheiros neste domingo. (Foto: Divulgação/Argentina)

Depois de dois dias de trabalhos específicos e separados do elenco, Lionel Messi, enfim, treinou com os companheiros da Argentina para a Copa do Mundo. Neste domingo (20), em Doha, Messi foi a campo com os outros jogadores e participou normalmente da atividade, que foi fechada à imprensa. A informação inicial da presença de Messi é da TyC Sports.

No sábado, Messi havia feito uma atividade com os fisioterapeutas ao lado de Lisandro Martínez e Palacios. De acordo com pessoas próximas ao craque, ele não preocupa para a estreia de terça-feira, às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, no estádio Lusail.

O atacante atuou durante todos os 90 minutos da goleada por 5 a 0 em amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, na quarta-feira.

Em mais uma atividade tática, Scaloni deu pistas sobre a equipe titular para o jogo de terça-feira. A vaga deixada por Lo Celso deve começar com Mac Allister.

Acuña trabalhou normalmente mais uma vez e formou o quarteto com Otamendi, Cuti Romero e Nahuel Molina.

Uma provável escalação para a estreia tem: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes e Alexis Mac Allister (Papu Gómez); Lionel Messi, Lautaro Martínez e Ángel Di María.

