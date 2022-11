Mundial Copa 2022: saiba o que os torcedores receberam no kit de brinde do jogo de abertura

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Todos os 60 mil torcedores que compareceram ao confronto entre Catar e Equador receberam uma bolsa com souvenirs. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O luxo virou padrão na Copa do Mundo do Catar. De estádios novos e modernos, passando pelos incríveis hotéis em que as seleções estão hospedadas e chegando até os torcedores na arquibancada. Todos cerca de 60 mil torcedores presentes no jogo entre Catar e Equador, na abertura do Mundial, receberam uma bolsa com brindes.

O conjunto de presentes conta com broches, adesivos, bandeira, ímã de geladeira, bola, um boneco do mascote La’eeb e até mesmo um perfume do mundial, entre outros itens.

Neste domingo (20), o Equador venceu o Catar por 2 a 0 na partida de abertura da Copa do Mundo, dois gols de Enner Valencia, autor dos últimos cinco gols equatorianos em mundiais.

A seleção equatoriana dominou a partida e teve mais chances claras de gol. Valencia, capitão da equipe, balançou a rede três vezes, sendo a primeira delas anulada, a segunda de pênalti e a terceira de cabeça.

Apesar de o Catar ter conseguido mais chances claras no segundo período, o placar permaneceu o mesmo e o time anfitrião não recebeu pontos em sua primeira partida. Com a derrota, Catar é o primeiro país-sede a perder o duelo de abertura.

O torneio continua nesta segunda (21) com três partidas: Inglaterra encara o Irã, às 10h, Holanda enfrenta Senegal, às 13h, e os Estados Unidos fecham o dia contra País de Gales, às 16h.

