Política Depois de perder a presidência do Senado, Rogério Marinho deve virar líder da oposição

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ele também integrou o governo passado como ministro de Desenvolvimento Regional Foto: José Cruz/Agência Brasil Ele também integrou o governo passado como ministro de Desenvolvimento Regional (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Candidato derrotado na disputa pela presidência do Senado, Rogério Marinho (PL-RN) deve assumir a liderança da oposição nesta legislatura. O PL indicou o nome de Marinho, que assume seu primeiro mandato de senador e também integrou o governo passado como ministro de Desenvolvimento Regional.

Ele deve representar a posição do grupo que tentou emplacar o nome dele para presidente da casa, mas perdeu para Rodrigo Pacheco (PSD). Na disputa, Marinho alcançou 32 votos. Atualmente, juntas as bancadas do PL, Republicanos e PP somam 22 parlamentares oposicionistas.

Outro ex-ministro do governo passado, Ciro Nogueira (PP), que foi da Casa Civil, está de volta ao Senado e já assumiu as funções como líder da Minoria. Ele é senador pelo Piauí.Mais alinhados com o governo Lula, há dois blocos de nomes parecidos, porém de diferentes integrantes.

O recém-criado bloco Democracia reúne 31 senadores do MDB, União Brasil, Podemos, PDT, PSDB e Rede. Também no campo governista, há o bloco parlamentar da Resistência Democrática, composto pelo PT, PSB e PSD – que juntos reúnem 28 membros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/depois-de-perder-a-presidencia-do-senado-rogerio-marinho-deve-virar-lider-da-oposicao/

Depois de perder a presidência do Senado, Rogério Marinho deve virar líder da oposição