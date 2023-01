Grêmio Depois de um ano parado, zagueiro do Grêmio volta aos gramados

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Uvini estava sem atuar desde 10 de outubro de 2021, pelo Tokyo FC, do Japão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Uvini estava sem atuar desde 10 de outubro de 2021, pelo Tokyo FC, do Japão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A vitória do Grêmio diante do São José, por 1 a 0, no último domingo (29), se tornou especial para o zagueiro Bruno Uvini. O defensor não jogava desde de 10 de outubro de 2021, quando atuava pelo Tokyo FC, do Japão. A partida também marcou a estreia do jogador com a camisa do Grêmio.

A oportunidade aconteceu no gramado sintético do estádio Francisco Novelleto. O gramado foi alvo de críticas por parte do Grêmio após a partida. Uvini conseguiu atuar os 90 minutos e se tornou um dos destaques do jogo.

“Não era o jeito ideal de retomar depois de 15 meses, mas vestir a camisa do Grêmio é uma oportunidade sempre.O Renato sempre fala que a camisa chega. Eu esperei, aguardei a oportunidade, respeitando hierarquias, e a gente pode ajudar”, disse o zagueiro.

Atualmente a equipe do Grêmio conta com Bruno Alves, Bruno Uvini, Gustavo Martins e Kannemann. Pedro Geromel se recupera de uma cirurgia no joelho e Natã está tratando um problema no tornozelo.

