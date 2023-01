Inter Gurias Coloradas entram na semana de estreia da temporada 2023

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Coloradas enfrentam o Athletico-PR no próximo sábado (4) Foto: Luiza Diniz/Inter Coloradas enfrentam o Athletico-PR no próximo sábado (4) (Foto: Luiza Diniz/Inter) Foto: Luiza Diniz/Inter

As Gurias Coloradas estão em fase final de preparação para a estreia na temporada 2023. Reforçadas com novas jogadoras, mas também apoiadas na manutenção do trabalho do técnico Maurício Salgado, o time feminino do Inter entra em campo contra o Athletico-PR, no Beira-Rio, no próximo sábado (4), às 18h45min, pela primeira fase da Supercopa do Brasil.

As Gurias garantiram a manutenção do posto de representantes gaúchas na Supercopa depois de atingir resultados históricos no ano passado, a exemplo dos vice-campeonatos do Brasileirão e da Ladies Cup. Apresentado em 2022, o torneio eliminatório reúne as melhores equipes de cada federação representada entre os oito melhores times da última edição do Campeonato Brasileiro A1 e os quatro melhores da A2.

Terceiro colocado no ranking da CBF, o Futebol Feminino do Inter disputará, em jogo único, uma vaga nas semifinais da Supercopa. Recém-promovido para a elite nacional, o Athletico-PR ocupa a 27ª posição na lista da Confederação Brasileira. Quem levar a melhor no embate do Beira-Rio avançará para encarar Corinthians ou Atlético-MG.

