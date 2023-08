Grêmio Depois de vencer o Cruzeiro, Grêmio se reapresenta no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre

29 de agosto de 2023

Tricolor inicia preparação para o jogo contra o Cuiabá, que acontece às 11h de domingo (03), na Arena Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor inicia preparação para jogo contra o Cuiabá, que acontece às 11h de domingo (3), na Arena (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após vencer o Cruzeiro, no último domingo (27), o Grêmio se reapresentou no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O clube gaúcho voltou aos trabalhos pensando no próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro, diante do Cuiabá, no domingo (03), às 11h.

Inicialmente, o preparador Reverson Pimentel junto de sua equipe orientou atividades de condicionamento e força, além de corridas. Em circuito, o plantel realizou variações de exercícios físicos. Em seguida, divididos em dois grupos, os jogadores participaram de outros exercícios em espaço reduzido.

Os atletas que disputaram os 90 minutos da partida contra o Cruzeiro foram liberados da parte técnica, que contou com um trabalho de movimentação, troca de passes e finalizações.

O comandante gremista Renato Portaluppi formou duas equipes. Elas se enfrentaram em uma atividade de dois toques, disputada em espaço delimitado, por determinados períodos de tempo.

Sob o comando do treinador de goleiros Mauri Lima, os goleiros gremistas realizaram treinamentos específicos da posição e na parte técnica integraram a atividade com o grupo. Depois de ter disputado o jogo contra o Pelotas, no último domingo, pela Copa FGF Troféu Rei Pelé, Caíque permaneceu na academia para trabalhos físicos e de recuperação.

Já os atacantes Cuiabano e Zinho, além dos meias Mila e Ronald, não participaram da atividade desta manhã porque integram os treinamentos da equipe Sub-20, que disputa nesta quarta-feira (30), diante do Athletico-PR, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil da categoria.

Outra ausência em campo foi o zagueiro Pedro Geromel, que conforme boletim médico foi submetido à exame de ressonância magnética e teve constatada lesão muscular grau I no bíceps-femoral da coxa esquerda. Geromel já iniciou tratamento e será avaliado periodicamente.

O Grêmio volta aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, para dar sequência à preparação.

Depois de vencer o Cruzeiro, Grêmio se reapresenta no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre

2023-08-29