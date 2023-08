Política Lula sinaliza que posições do ministro Cristiano Zanin não influenciarão nova escolha ao Supremo

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Desde a semana passada, dirigentes de esquerda têm criticado Cristiano Zanin (foto) para a Suprema Corte por posições consideradas conservadoras em julgamentos Foto: Nelson Jr./SCO/STF (Foto: Nelson Jr./SCO/STF) Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou a auxiliares do governo que as posições recentes do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin não influenciarão sua escolha para o sucessor da ministra Rosa Weber, que se aposenta compulsoriamente no início de outubro.

Desde a semana passada, dirigentes de esquerda têm criticado o último indicado do presidente para a Suprema Corte por posições consideradas conservadoras em julgamentos.

Zanin não reconheceu a insignificância em furto de itens com valor de até R$ 100 e votou contra a equiparação de ofensas à comunidade LGBTQIA+ com injúria racial e a descriminalização da maconha para uso pessoal.

Lula, no entanto, indicou que não pretende ceder a pressões e que o perfil que pretende indicar para a Suprema Corte segue o mesmo: um nome que seja de perfil garantista e contrário à operação Lava-Jato.

O petista também sinalizou que o critério de gênero não será determinante, apesar de estar sendo cobrado a indicar uma mulher, sobretudo por dirigentes de esquerda.

O ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, são avaliados pelo presidente. Além dele, tem ganhado apoio no governo federal a indicação da desembargadora Simone Schreiber. Ela teria a simpatia do ministro da Justiça, Flávio Dino, e da cúpula nacional do PT.

2023-08-29