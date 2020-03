Política Depois de voltar da Europa, Lula se impôs quarentena por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

O petista não fez exame para detectar a Covid-19 Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou reuniões e se impôs uma quarentena por causa do coronavírus. Ele está recebendo poucas pessoas em encontros restritos.

O petista voltou recentemente de uma viagem pela Europa, sem sintomas, e não fez exame para detectar a Covid-19.

As outras pessoas que viajaram com ele fizeram o teste, que deu negativo, de acordo com informações da colunista Mônica Bergamo.

