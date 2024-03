Política Deputada federal anuncia terceira invasão em seu gabinete em quatro meses

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Em fevereiro, Silvye Alves já havia denunciado a invasão a seu gabinete durante o carnaval. (Foto: Reprodução)

O escritório da deputada federal Silvye Alves (União Brasil-GO) foi invadido pela terceira vez em menos de 4 meses, em Goiânia. A assessoria de Silvye informou que o criminoso furtou a bolsa de uma das assessoras da parlamentar e o celular do escritório.

Conforme divulgado pela equipe da deputada, o invasor entrou pelo teto da cozinha no fim da noite da última segunda-feira (11). Ao portal de notícias g1, um dos assessores detalhou que as polícias Militar, Científica e Federal estiveram no escritório.

O primeiro arrombamento aconteceu no dia 30 de novembro do ano passado. O segundo, há menos de um mês, na semana de carnaval.

A equipe da parlamentar detalhou que na bolsa da servidora, havia um fone de celular que tem rastreador, o que deve ajudar na localização do suspeito. Câmeras de segurança instaladas no escritório também devem auxiliar na identificação do autor do crime.

Primeira invasão

A primeira invasão ao gabinete de Silvye aconteceu em 30 de novembro do ano passado. Na época, a deputada contou ao g1 que o local também foi invadido pela porta dos fundos e que dois notebooks e objetos da cozinha foram furtados.

“Roubaram os computadores. Entrou pelo fundo e arrebentou a porta”, afirmou a parlamentar.

Segunda invasão

A segunda invasão aconteceu no dia 15 de fevereiro, no Setor Sul. Na época, Silvye disse que o local não tinha câmeras de segurança, mas os criminosos entraram pelos fundos do escritório e quebraram uma porta de vidro. Nada foi levado, mas gavetas e armários foram todos revirados.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela disse estar indignada com a situação. Nada foi furtado, mas a Polícia Civil havia informado que investigaria o caso.

Perfil

A jornalista Silvye Alves, do União Brasil, foi a deputada federal mais bem votada nas eleições de 2022 em Goiás. A candidata recebeu quase 255 mil votos e foi eleita.

Silvye tem 41 anos e é natural de Goiânia. Esta foi a primeira vez que ela participou de uma disputa eleitoral. Entre as principais propostas dela está o combate à violência contra a mulher.

“Meu projeto é o seguinte: construir casa própria para mulheres vítimas de violência, mães solo, resgatar essa mulher do lar de agressão junto com seus filhos, porque se ela tiver uma moradia própria e qualificação – a gente já conseguiu uma contrapartida com indústrias para empregar essas mulheres – ela vai ter emprego, moradia e, com certeza, vai ficar longe do agressor”, disse.

