Política Deputada federal Carla Zambelli recebe o apoio de bolsonaristas nas redes sociais após cassação

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A cassação de Carla foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), assim como a inelegibilidade da parlamentar por oito anos. (Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de ter o mandato cassado na quinta-feira (30), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) compartilhou 98 manifestações de apoio e mensagens de carinho de outros perfis em seus stories no Instagram. Entre eles, estão postagens de aliados políticos, amigos e eleitores. A cassação foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), assim como a inelegibilidade da parlamentar por oito anos.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, manifestou solidariedade à deputada. “Carlinha, receba meu abraço. Que Deus te proteja e te conceda a verdadeira paz, que excede todo entendimento”, escreveu. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou: “Nenhuma injustiça vai prevalecer. Nenhuma perseguição há de prosperar”, afirmou.

Em seu perfil na rede social, o deputado federal General Girão (PL-RN) se referiu a Zambelli como “uma guerreira incansável da direita e defensora intransigente da liberdade”. Já a deputada federal Carol de Toni (PL-SC) se queixou de que a “perseguição contra a direita parece não ter fim”. “O ‘crime’? Abuso da liberdade de expressão”, disse.

O tom que predominou nas manifestações foi de inconformidade. “A justiça dos homens pode falhar, mas a Justiça Divina nunca falha”, disse o deputado Maurício do Vôlei (PL-MG). O também deputado Messias Donato (Republicanos-ES) se referiu à cassação como uma “notícia triste”.

No entendimento do TRE, durante as eleições de 2022, Zambelli foi responsável por disseminar conteúdos falsos para minar a confiança no sistema eleitoral. Ainda cabe recurso, que a parlamentar afirmou em nota que apresentará à Justiça Eleitoral. “Essa decisão não tem efeitos imediatos, e irei continuar representando São Paulo e meus eleitores até o encerramento dos recursos cabíveis”, publicou.

Em nota, o Partido Liberal também expressou solidariedade a Zambelli. “Reafirmamos nosso total apoio à deputada, colocando à disposição todo o suporte necessário para que ela possa reverter essa decisão e continuar exercendo seu papel na vida pública”, disse a sigla no comunicado. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/deputada-federal-carla-zambelli-recebe-o-apoio-de-bolsonaristas-nas-redes-sociais-apos-cassacao/

Deputada federal Carla Zambelli recebe o apoio de bolsonaristas nas redes sociais após cassação

2025-01-31